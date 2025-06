Prozess in Wien: Mann soll Ehefrau und Sohn über Jahre hinweg misshandelt haben

Am Dienstag musste sich ein Mann vor Gericht verantworten, dem vorgeworfen wurde, seine Ehefrau über fünf Jahre hinweg und seinen Sohn über drei Jahre hinweg physisch und psychisch misshandelt zu haben. Ein Urteil wurde nicht gefällt – die Verhandlung wurde vertagt.

WIEN. Auf der Anklagebank sitzt ein Mann in Jeans, einem weißen Shirt und auffälligen roten Schuhen. Der Angeklagte, der als A. identifiziert wurde, hat seine Ehefrau über fünf Jahre hinweg misshandelt, gefährlich bedroht und in einem Fall sogar eingesperrt. Auch seinem Sohn soll er drei Jahre lang Gewalt angetan haben. Der Angeklagte bestritt alle Vorwürfe und erklärte sich für unschuldig. Sein Verteidiger betonte in seinem Eröffnungsplädoyer: „Es klingt alles sehr dramatisch, beruht jedoch nur auf den Behauptungen der Frau. Es gibt keine Beweise dafür, dass diese Vorfälle tatsächlich stattgefunden haben.“

A. ist wegen fortgesetzter Gewaltausübung sowie schwerer Nötigung angeklagt. Aufgrund von Zeitdruck kam es am Dienstag nicht zu einem Urteil, und die Verhandlung wurde vertagt. Der Angeklagte bleibt bis zum nächsten Gerichtstermin am 24. Juli in Untersuchungshaft.

Mit „Faustschlägen und Gürteln“ malträtiert

Seit 2019 waren A. und seine 30-jährige Ehefrau verheiratet. A. äußerte vor Gericht, dass ihre Ehe „gut“ verlaufen sei und sie „keine Probleme“ gehabt hätten. Die Probleme hätten laut ihm erst begonnen, als er mit einer anderen Frau zu schreiben begonnen habe. Seine Ehefrau habe daraufhin gedroht, ihn zu zerstören. Dies führte zu mehrfachen Streitigkeiten, die schließlich in einem Scheidungsantrag mündeten.

Im Gegensatz dazu berichtete die Frau als Zeugin von einem über Jahre andauernden Trauma. Ihre Darstellung war, dass die Probleme sofort nach dem Einzug in eine gemeinsame Wohnung begannen. Sie berichtete von regelmäßigen körperlichen Misshandlungen, die durchschnittlich drei bis vier Mal im Monat vorkamen und bei denen Fäuste und ein Gürtel eingesetzt wurden. „Geschlagen habe ich sie definitiv nicht“, konterte der Angeklagte.

„Sie möchte mich loswerden“

Die Frau schilderte eine dramatische Situation, in der A. ihr seine Handfläche auf Mund und Nase drückte und dabei drohte, ihr heißes Öl ins Gesicht zu schütten, falls sie sich scheiden lassen wolle. Die Richterin fragte sie, ob sie Angst gehabt habe, und die Frau antwortete: „Natürlich, weil er mich auch mit einem Messer angegriffen hat.“ A. soll in einer Situation ein Messer in ihre Richtung gehalten und mit dem Tod gedroht haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, sie in der Wohnung eingesperrt zu haben.

Zusätzlich wird A. beschuldigt, einen ihrer gemeinsamen Söhne geschlagen zu haben, jedoch wollte dieser als Zeuge nicht aussagen. A. weist alle Anschuldigungen zurück und vermutet, seine Frau wolle ihn „loswerden“ und rechtfertigt damit die vorgebrachten Vorwürfe.

„Widersprüche“ in Aussagen

Am 10. April dieses Jahres zeigte die 30-Jährige den Angeklagten bei der Polizei an und legte Fotos vor, die Verletzungen an ihrem Körper sowie Hämatome ihres Kindes dokumentierten. Das Fehlen weiterer Beweisfotos führte zu Fragen seitens der Richterin. Der Verteidiger stellte zahlreiche Widersprüche in den Aussagen der Frau fest und beantragte die Haftentlassung seines Mandanten, während die Staatsanwältin eine Fortsetzung der Haft beantragte.

Nach einer kurzen Beratung verkündete die Richterin, dass die Untersuchungshaft aufgrund von Flucht- und Tatbegehungsgefahr fortgesetzt wird. „Der dringende Tatverdacht hat sich nicht verändert“, so die Vorsitzende. Der nächste Verhandlungstermin in dieser Angelegenheit findet am 24. Juli statt.

Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen 24-Stunden-Frauennotruf: 01/12 345 24-Stunden-Frauennotruf der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Frauenhelpline: 0800/222 555

Droht akute Gewalt, Polizeinotruf unter 133 oder 112 verständigen. Gehörlose und Hörbehinderte können per SMS an 0800/133 133 Hilfe rufen.

