Prozess: Mann steht wegen brutalen Messerangriffs in Wiener Kanzlei vor Gericht

Ein 53-Jähriger muss sich am Donnerstag vor Gericht verantworten, weil er Anfang Februar in einer Wiener Kanzlei eine Mitarbeiterin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Da er als unzurechnungsfähig gilt, wird seine Unterbringung im Maßnahmenvollzug angestrebt.



Wien. Ein 53-jähriger Mann steht ab Donnerstag vor Gericht, weil er angeblich Anfang Februar eine Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei in Wien-Landstraße mit einem Messer angegriffen hat, was zu lebensgefährlichen Verletzungen führte. Der Angeklagte konnte noch am selben Abend nach einer großangelegten Fahndung gefasst werden. Glücklicherweise überlebte die Frau den Übergriff.

Mann nach Messerattacke gefasst, Zustand des Opfers „stabil“

Die Wiener Staatsanwaltschaft beantragte die Unterbringung des Beschuldigten in einer forensisch-therapeutischen Einrichtung, da er laut einem psychiatrischen Gutachten zur Tatzeit als nicht zurechnungsfähig galt. Das Gutachten diagnostiziert bei ihm eine schwere psychische Erkrankung in Form einer paranoiden Schizophrenie. Strafrechtlich wird er deshalb als nicht schuldfähig betrachtet. Trotz dieser Einstufung besteht für die Anklagebehörde akuter Handlungsbedarf: Aufgrund seiner Erkrankung könnte er in Zukunft erneut gefährliche Übergriffe begehen. Daher wurde eine zeitlich unbegrenzte Unterbringung gemäß § 21 Abs. 1 StGB beantragt, die eine dauerhafte Sicherung der Öffentlichkeit zum Ziel hat.

Hintergrund der Tat

Der Angriff ereignete sich im Kontext eines Streits über eine Geldzahlung. Der 53-Jährige war seit dem Sommer 2024 Mandant der Kanzlei im Rahmen einer Erwachsenenvertretung und hatte Anspruch auf eine Auszahlung. Am 3. Februar forderte er 400 Euro, erhielt jedoch lediglich 200 Euro. Enttäuscht und wütend verließ er zwar zunächst das Büro, kehrte jedoch am Nachmittag vermummt zurück.

Brutale Attacke im Stiegenhaus

Im Stiegenhaus der Kanzlei attackierte er die 56-jährige Mitarbeiterin auf brutalste Weise. Nach einem Faustschlag – der sie zu Boden brachte – stach er insgesamt 16 Mal mit einem Messer auf sie ein. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen, insbesondere im Gesicht sowie an Brust, Bauch, Armen und Beinen. Ermittler sind der Meinung, dass es reinem Glück zu verdanken ist, dass das Opfer überlebte.

Weitere Meldungen:



• Mann nach Messerattacke in Anwaltskanzlei nicht schuldfähig

• Mitarbeiterin nach Attacke in Anwaltskanzlei in Lebensgefahr

• Urteil für Mutter nach Babymord in Klinik Favoriten

Öffentliche Relevanz und Sensibilisierung

Dieser Vorfall hat in der Öffentlichkeit Besorgnis ausgelöst und zu Diskussionen über die Behandlung von psychisch kranken Straftätern geführt. Fachleute betonen die Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes, um sowohl die Rechte von Opfern als auch die Rehabilitation von Tätern zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit, ausreichend Ressourcen für psychische Gesundheit und Sicherheit in der Gesellschaft bereitzustellen, wird als zentraler Aspekt der Protestbewegungen hervorgehoben.