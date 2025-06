Prozessionen: Fronleichnam in Meidling wird ein Fest der Vielfalt

Zu Fronleichnam werden im Bezirk Meidling drei Prozessionen stattfinden, an denen sowohl Christinnen und Christen als auch Angehörige anderer Glaubensrichtungen teilnehmen.

WIEN/MEIDLING. Feiertage sind eine Gelegenheit, die kulturelle und religiöse Vielfalt des Bezirks zu feiern. Am Donnerstag, den 19. Juni, organisieren die Meidlinger Pfarren und Gemeinden verschiedene Prozessionen, in denen die Vielfalt der Glaubenstraditionen sichtbar wird. Diese Prozessionen bieten nicht nur den religiösen Gemeinden die Möglichkeit zur Feier, sondern fördern auch den interkulturellen Austausch im Bezirk Meidling.

Die lokale Polizei wird während der Prozessionen präsent sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Zudem wird der Individualverkehr entlang der Routen reguliert, um reibungslose Abläufe zu ermöglichen. Die Pfarre Maria Lourdes wird gemeinsam mit der indischen Gemeinde teilnehmen, während die Pfarre Hetzendorf eine eigene Prozession plant. Auch die Sikh-Gemeinde wird mit einer eigenen Prozession im Bezirk sichtbar sein.

Drei Prozessionen im Detail

Die Prozession der Pfarre Maria Lourdes und der indischen Gemeinde beginnt um 10:30 Uhr in der Haschkagasse 5. Gemeinsam mit der Pfarre Namen Jesu wird entlang der Meidlinger Hauptstraße bis zu einer Andacht gegen 11 Uhr gewandert, die den Teilnehmenden eine spirituelle Reflexion bieten wird. Ein weiterer Höhepunkt wird die Prozession der Pfarre Hetzendorf sein, die ab 10:15 Uhr von ihrer Kirche am Marshallplatz startet. Sie führt durch die Hervicusgasse, die Endergasse und zurück zur Kirche.

Die Sikh-Gemeinde wird ebenfalls um 11 Uhr mit einer Prozession starten. Ihr Weg beginnt am Sikh-Tempel in der Albrechtsberggasse 3 und führt über die Arndtstraße, die Meidlinger Hauptstraße, die Zeleborgasse, Wilhelmstraße, Flurschützstraße und Wolfganggasse zurück zum Tempel. Für diese Prozession werden insgesamt 3.000 bis 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, was die Festlichkeit und Bedeutung dieses Ereignisses unterstreicht. Im Bereich der Meidlinger Hauptstraße/Zeleborgasse wird es während des Zuges eine 30-minütige Unterbrechung des Verkehrs geben.



Zusätzliche Informationen:

In einer Zeit, in der religiöse Diversität oft einen hohen Stellenwert einnimmt, tragen solche Veranstaltungen zur Förderung des interkulturellen Dialogs bei. Auch die Bezirkspolitik in Meidling entwickelt sich weiter, beispielsweise durch den Umbau der Sportanlage in der Hervicusgasse, der kürzlich abgeschlossen wurde.