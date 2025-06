PSD Wien: Leitfaden zur Berichterstattung über Gewalt und Terror vorgestellt

Der Amoklauf an der BORG Dreierschützengasse in Graz hat nicht nur tiefe Erschütterung ausgelöst, sondern auch eine umfassende Debatte über die Verantwortung der Medien angestoßen. Die Psychosozialen Dienste der Stadt Wien haben sich entschlossen, einen umfassenden Leitfaden zu entwickeln, um Journalisten für einen reflektierten Umgang mit der Berichterstattung über Gewalt und Terror zu sensibilisieren.

WIEN. Die schockierenden Ereignisse in Graz haben das Land in eine kollektive Trauer versetzt. Die grausame Tat hat nicht nur die betroffenen Familien tief getroffen, sondern ebenfalls Kritik an der Art und Weise aufgeworfen, wie Medien darüber berichten.

Die mediale Aufarbeitung des Amoklaufs hat eine wichtige ethische Diskussion über den Umgang mit solchen Spannungen in der Öffentlichkeit angestoßen. Kritisiert wurde vor allem die Verbreitung von Videos und Bildern, die den Attentäter in Aktion zeigen. Diese Art der Berichterstattung kann unbeabsichtigt zur Glorifizierung des Täters beitragen.

Umfassender Leitfaden für Medien



Die Psychosozialen Dienste der Stadt Wien (PSD Wien) erkennen die verantwortungsvolle Rolle von Journalisten und Redaktionen während solcher Krisen an. Durch ihren neuen Leitfaden appellieren sie an die Medien in ganz Österreich, bei der Berichterstattung über Gewaltverbrechen und Terroranschläge auf ethische Standards und professionelles Verantwortungsbewusstsein zu setzen.

Ziel des Leitfadens ist es, die Öffentlichkeit sachlich zu informieren, ohne die Täter unnötig zu glorifizieren oder gesellschaftliche Spannungen zu verstärken. „Eine respektvolle Berichterstattung kann das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken und die langfristigen Ziele von terroristischen Gruppen untergraben“, betont der Leitfaden.

Warnung vor „Copycats“



Besonderes Augenmerk wird auf die Gefahr von Nachahmungstaten gelegt. Psychologische Forschungen zeigen, dass sensationsorientierte Berichterstattung “Copycat-Effekte” hervorrufen kann. Der Leitfaden warnt: „Je spektakulärer ein Attentat dargestellt wird – mit detaillierten Schilderungen oder Bildern –, desto größer ist das Risiko, dass Gleichgesinnte inspiriert werden.“

Die zentralen Empfehlungen der PSD Wien lauten, keine reißerischen Bilder zu verwenden, keine Täterpropaganda weiterzugeben und eine übermäßige Fokussierung auf persönliche Hintergründe der Täter zu vermeiden, es sei denn, es besteht ein übergeordnetes öffentliches Interesse. Die Medien sind aufgefordert, sich bewusst zu machen, dass sie Teil eines öffentlichen Diskurses sind, der von extremistischen Gruppen manipuliert werden kann.

Keine „Fake News“ verbreiten



Insbesondere im digitalen Zeitalter, wo sich Gerüchte schnell verbreiten, ist es entscheidend, auf die Prüfung offizieller Quellen zu setzen. Der Leitfaden mahnt zur Vorsicht im Umgang mit Informationen aus sozialen Medien und gebietet, dass Spekulationen nicht unreflektiert übernommen werden dürfen.

Ein weiteres zentrales Anliegen des Leitfadens ist der Schutz der Opfer. Namen und Bilder von Opfern dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung veröffentlicht werden, und diese Entscheidung ist stets unter der Abwägung ethischer Gesichtspunkte zu treffen. Bei Kindern sollte stets auf einen respektvollen und zurückhaltenden Zugang geachtet werden.

Kritisches Abwägen bei Materialveröffentlichung



Im Zusammenhang mit der digitalen Berichterstattung wird zur doppelten Sorgfalt geraten. Inhalte, die von Augenzeugen oder von den Tätern selbst stammen, sollten kritisch geprüft werden, um mögliche emotional belastende Effekte zu vermeiden. Live-Übertragungen könnten zudem Ermittlungen behindern und sollten mit äußerster Vorsicht betrachtet werden.

