Psychologen-Tipps: Selbstfürsorge – So stärken wir unsere mentale Gesundheit

Mit wem verbringt man die meiste Zeit? Mit sich selbst. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, sich um die eigene Person zu kümmern. Der Begriff „Selfcare“ hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Experten wie der Psychologe und „Familienflüsterer“ Philip Streit bieten praktische Tipps zur Umsetzung von Selbstfürsorge.

GRAZ. In einer Welt, die von ständiger Leistungssteigerung geprägt ist, streben wir oft danach, bedeutend und erfolgreich zu sein. Wir glauben, dass wir nur dann wertvoll sind, wenn wir ständig am Limit arbeiten. Diese Denkweise kann jedoch zu inneren Blockaden führen, die den Kontakt zu unseren eigenen Bedürfnissen und Emotionen unterbrechen. In Zeiten emotionaler oder gesellschaftlicher Turbulenzen wird Selbstfürsorge daher besonders wichtig. Wie der renommierte Psychologe Philip Streit erläutert, ist es entscheidend, auf unsere innersten Bedürfnisse zu hören und echte Pausen zu machen.

Selfcare, oder Selbstfürsorge, bedeutet, aktiv auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Laut der Positiven Psychologie ist Wohlbefinden derNährboden für persönliche Entwicklung und Gesundheit. Das „BERN“-Modell von Tobias Esch aus der Mind-Body-Medizin beschreibt vier Säulen für ein gesundes Leben: 1.) Verhalten (Behaviour): Die Integration von Humor und Optimismus in den Alltag. 2.) Bewegung (Exercise): Tägliche körperliche Aktivität von mindestens 30 Minuten zur Förderung der Gesundheit. 3.) Entspannung (Relaxation): Tägliche 20-minütige Auszeiten zur inneren Einkehr. 4.) Ernährung (Nourishment): Eine bewusste und gesunde Ernährung, die das Wohlbefinden auf mehreren Ebenen erhöht.

Tipps für Selbstfürsorge:

Hier sind einige Vorschläge, wie Sie Selbstfürsorge in Ihren Alltag integrieren können: