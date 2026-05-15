Puchberg am Schneeberg: Mehr als nur Berge mit Eröffnung des neuen Bikeparks

Neuer Bikepark in Puchberg am Schneeberg eröffnet

In Puchberg am Schneeberg im Bezirk Neunkirchen ist ein neuer Bikepark eröffnet worden. Die Eröffnung fand an einem Freitag statt.

Mountainbikerinnen und Mountainbiker steht nun eine zwölf Kilometer lange Strecke zur Verfügung, auf der der Berg hinuntergefahren werden kann. An den Trails und Lines wurde mehr als drei Jahre lang gearbeitet.

Angebot für Einsteiger und Profis

Federführend an der Planung und Gestaltung der Trails und Lines beteiligt war der Profi-Freerider Clemens Kaudela. Nach seinen Angaben wurde der Bikepark so konzipiert, dass er sowohl Einsteiger als auch erfahrene Mountainbiker anspricht.

Kaudela zufolge gibt es einen Flow-Trail, der sich für Anfänger eignet, sowie einen schwarzen Trail, der für erfahrene Fahrer als Herausforderung gedacht ist. Bei der Eröffnung erklärte er, es sei wichtig gewesen, einen möglichst sicheren Trail zu bauen.

Infrastruktur und Betriebsorganisation

Räder und Schutzausrüstung können direkt im Shop bei der Talstation ausgeliehen werden. Die Bikes werden mit der Schneeberg Sesselbahn bis zum Startpunkt der Trails und Lines transportiert.

Tickets für den Bikepark sind über einen Webshop oder direkt an der Kassa erhältlich. Zudem werden Kurse und Camps für Einsteigerinnen und Einsteiger sowie für fortgeschrittene Fahrerinnen und Fahrer angeboten.

Ganzjähriges Freizeitangebot und Investitionen

Geschäftsführer der Schneeberg Sesselbahn und Manager des Bikeparks ist Hubert Resch. Er betonte, mit dem Bikepark solle auf ein ganzjähriges Freizeitangebot gesetzt werden. Es gehe vor allem um eine Ausdehnung der Saison bis in den Herbst hinein.

Resch sagte, möglicherweise könne man im Frühjahr früher starten und den Bikepark bei passenden Temperaturen sogar über Weihnachten geöffnet halten. Das Land investierte 2,6 Millionen Euro in das Projekt Bikepark in Puchberg am Schneeberg.

Touristische Erwartungen und politisch Verantwortliche

Der Bikepark soll nach vorliegenden Angaben das touristische Profil der Region schärfen. Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer, zuständig für Sport und Verkehr und Mitglied der FPÖ, erklärte, in den ersten drei Jahren solle der Bikepark bis zu 25.000 Besucher zusätzlich in die Region bringen.

Landbauer zufolge soll der Bikepark 3.000 bis 5.000 Nächtigungen pro Jahr generieren. Dies bedeute für die Gemeinde und die Region ein Plus an Wertschöpfung, außerdem stärke der Bikepark die touristische Infrastruktur.

Auf einem Foto der Eröffnung sind Bikepark-Manager Hubert Resch, LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Puchbergs Bürgermeister Christian Dungl und Bikepark-Ambassador Clemens Kaudela gemeinsam zu sehen. Bürgermeister Dungl gehört der SPÖ an.

Geplanter Ausbau bis 2028

Bis zum Frühjahr 2028 soll der Bikepark Schneeberg in zwei weiteren Stufen auf insgesamt 17 Kilometer Strecke ausgebaut werden. Für das Jahr 2026 ist die Errichtung einer Jump-Line vorgesehen.

Im Jahr 2027 soll ein weiterer Trail von der Bergstation weg gebaut werden. Damit soll das Angebot des Bikeparks schrittweise erweitert werden.