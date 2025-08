Pumptrack Reutte: Neue Freizeitanlage kurz vor der Eröffnung

Trotz der schlechten Witterungsbedingungen geht der Bau des Pumptracks in Reutte in die finale Phase. Die Vorfreude auf die baldige Eröffnung ist in der lokalen Gemeinschaft spürbar.

REUTTE. Wer den Initiator des Projekts, Martin „Martl“ Nigg, treffen möchte, sollte sich auf dem großen Platz in der Mühler Straße einfinden, wo derzeit der neue Pumptrack entsteht. Nigg, der Obmann des Vereins MTBausserfern, hat erfolgreich die Gemeinde sowie zahlreiche Partner von diesem innovativen Freizeitprojekt überzeugt. Der Pumptrack zielt darauf ab, insbesondere das jüngere Publikum anzusprechen, bietet jedoch Spaß für alle Altersgruppen.

Intensive Bauarbeiten



Die Bauarbeiten kommen rasch voran; der Pumptrack ist bereits geschüttet und es wurde mit den Asphaltierungsarbeiten begonnen. Diese Maßnahmen erfordern spezialisiertes Fachwissen, da die Strecke durch ihre unebene und kurvenreiche Form besonders herausfordernd ist. Je anspruchsvoller die Bahn gestaltet ist, desto attraktiver wird sie für Bikester und Scooter-Fahrer, die hier ihre Runden drehen wollen.

Optimierung der Streckenführung



Entgegen ursprünglicher Planungen wurde der Pumptrack in mehreren Bereichen optimiert. „Unsere Vereinstestfahrten führten zur Verfeinerung des Designs. Die erste Planung sah einen Seitenarm mit Sand vor, doch wir haben uns entschieden, alles zu asphaltieren. So können Sportler mit verschiedenen Geräten, auch solchen mit kleinen Rädern, problemlos fahren“, erläutert Nigg.

Abschluss der Asphaltierungsarbeiten



Die Asphaltierungsarbeiten sollen noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Anschließend folgen die Begrünung der Böschungen und die Einsaat der Rasenflächen. Bis die Gräser angewachsen sind, wird ein TÜV-Abnahmeverfahren durchgeführt, das für die Eröffnung des Pumptracks nötig ist. „Wir bitten die Besucher bis dahin, das Gelände nicht zu betreten, damit alles gut anwachsen kann“, betont Nigg.

Eröffnung am 20. September



Die Eröffnung des Pumptracks steht kurz bevor. Am Samstag, dem 20. September, wird die Strecke offiziell für alle jungen und junggebliebenen Fahrer freigegeben. Details zur Eröffnungsfeier werden rechtzeitig mitgeteilt.

