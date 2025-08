Puntigam: FPÖ plant alternative Nutzung für Grazer Asylquartier

Die FPÖ setzt sich für eine alternative Nutzung des ehemaligen Asylgroßquartiers im Grazer Bezirk Puntigam ein und plant, dazu einen Antrag im Gemeinderat einzubringen.

GRAZ. Die Immobilie, die zur Zeit vom Innenministerium als „Vorhaltekapazität“ geführt wird, steht aktuell leer. „Es ist höchste Zeit, diese Gebäude einer neuen Nutzung zuzuführen“, erklärt Philipp Könighofer, stellvertretender Klubobmann der FPÖ Steiermark. In einem Schreiben an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betont er: „Es sollte klar sein, dass ehemalige Quartiere wie das in Puntigam nicht wieder zur Unterbringung von Asylwerbern herangezogen werden dürfen.“ Neben Graz sind auch Standorte in Leoben, Spital am Semmering und Kindberg betroffen. Die Freiheitlichen kritisieren, dass solche Einrichtungen vom Bund weiterhin finanziert werden, ohne dass sie tatsächlich genutzt werden. Siehe auch Einsatzkräfte Eintreffen: Unfall in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße FPÖ wird in Graz aktiv Die FPÖ setzt sich auch auf kommunaler Ebene für alternative Nutzungsmöglichkeiten ein. Der Grazer Gemeinderat und Landtagsabgeordnete Günter Wagner wird in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Antrag einbringen, der eine neue Nutzung für das Quartier in Puntigam fordert. Die Stadt Graz muss sich dieser Problematik dringend annehmen, insbesondere angesichts der Leerstände, die eine Belastung für die Nachbarschaft darstellen können. „Die drohende Wiedereröffnung des Asylheims hängt wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anrainer“, erklärt Dominik Hausjell, Bezirksparteiobmann der FPÖ Puntigam. Er erinnert an die Zeit zwischen 2017 und der Schließung, als Berichte über unbefugtes Betreten von Grundstücken, Müllprobleme und erhebliche Lärmbelästigung aufkamen. „Eine Wiederholung der früheren Zustände darf es nicht geben. Wir setzen uns klar für eine andere, verträgliche Nutzung des Areals im Sinne der betroffenen Bürger ein“, betont Hausjell. Siehe auch Vollmond: Bezirksrat stimmt für Öffnung des Augartenbads bis Mitternacht, Holding lehnt ab Wie die Stadt Graz unter der derzeitigen Führung von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) auf dieses Anliegen reagieren wird, bleibt abzuwarten. Die FPÖ äußert sich skeptisch und verweist darauf, dass frühere Beschwerden der Bevölkerung oft unbeantwortet geblieben sind. „Beim Antrag wird ein bloßes Wegsehen nicht mehr ausreichen“, so Hausjell. Das Büro der Bürgermeisterin berichtet, dass diese Problematik bisher nicht im Fokus war, die Zuständigkeit liege jedoch beim Land und Bund. Das könnte dich auch interessieren: Der Weißeneggerhof blickt Jahrhunderte zurück Kick schauen im Märzenstüberl beim Augarten Siehe auch FK Bodø/Glimt: Das ist der Gegner von Sturm im Champions-League-Playoff Die besten Schnappschüsse vom Summer Run 2025 an der Mur

