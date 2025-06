Puntigam: Regionalbus 671 wird von der Rudersdorfer Straße abgezogen

Der Grazer Stadtteil Rudersdorf steht vor einer neuen Herausforderung in Bezug auf öffentliche Verkehrsanbindungen. Die zukünftige Streichung der Regionalbuslinie 671 könnte nicht nur die Erreichbarkeit verschlechtern, sondern auch den bereits bestehenden Verkehrsstau in der Gegend verschärfen. Puntigams Bezirksvorsteher Helmuth Scheuch äußert Bedenken, dass dies die Mobilitätsprobleme der Anwohner weiter verstärken könnte. Im Gegensatz dazu zeigt sich die städtische Verkehrsplanungsabteilung eher gelassen und ist mit dem zukünftigen Verlauf der Planungen beschäftigt.

GRAZ-PUNTIGAM/GRAZ-UMGEBUNG. Der Stadtteil Rudersdorf kämpft schon seit Längerem mit dem ansteigenden Durchzugsverkehr und häufigen Rasen, was das Wohnen und Leben dort erheblich beeinträchtigt. Vor kurzem wurde bekannt, dass die Regionalbuslinie 671, die bislang von Thalerhof in die Grazer Innenstadt verkehrt, in naher Zukunft nicht mehr die Rudersdorfer Straße bedienen wird.

Bei einer Informationsveranstaltung in Feldkirchen stellte die Abteilung 16 des Landes Steiermark die Pläne vor, zukünftig den Bus über die Triester Straße zur Puntigamer Straße zu leiten. Diese Änderung basiert auf Platz- und Sicherheitsaspekten. Für Helmuth Scheuch ist dieser Plan problematisch. Er betont: „Wenn kein adäquater Ersatz geschaffen wird, wird das Gebiet noch schwieriger erreichbar sein, was zu mehr Autoverkehr führen würde.“

Bezirkspolitik unter Druck, Stadtplanung bleibt gelassen

Aktuell ist die Linie 80 die einzige Busverbindung in der Region, welche bei weitem nicht in der Lage ist, den Wegfall des 671ers zu kompensieren. Scheuch fordert eine zügige Diskussion über Lösungen: „Die Behebung solcher Probleme erfordert oft mehr Zeit und Aufwand als man annehmen könnte.“ Es gibt bereits zahlreiche Stimmen in der Gemeinde, die ein Umdenken in der Verkehrsplanung fordern.

Auf Anfrage von MeinBezirk zeigt sich die Stadt Graz überrascht über die Pläne zur Routenverlegung, bietet jedoch einen ruhigen Umgang mit den zukünftigen Entscheidungen an. Wolfgang Feigl, Leiter der Verkehrsplanungsabteilung, erklärt: „Wir werden nun mit den Kollegen vom Land gemeinsam analysieren, ob die angedachte Routenänderung sinnvoll ist oder nicht. Für diese Analyse haben wir genügend Zeit, da die endgültige Entscheidung nicht in den nächsten Wochen, sondern eher in den kommenden Monaten oder Jahren getroffen wird.“

