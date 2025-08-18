Qantas Verhängt: Schockierende Geldstrafe wegen Corona-Entlassungen!

Mehr als die Hälfte der zu zahlenden Strafe, etwa 60 Millionen Australische Dollar, wird an die Gewerkschaft Transport Workers Union (TWU) fließen. Dies entschied das zuständige Bundesgericht am Montag, was bedeutende Auswirkungen auf die Arbeitnehmerrechte in Australien hat. Über die Verwendung der verbleibenden 40 Millionen Dollar wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. In dem Urteil wurde festgehalten: „Jemandem illegal die Arbeit zu entziehen, bedeutet, ihm einen Teil seiner Menschenwürde zu nehmen, und dieser Verlust lässt sich nicht durch bloßes mündliches Bedauern lindern.“

Die Auseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft und Qantas konzentrierte sich auf die folgenden Punkte:

Forderung der Gewerkschaft: Die TWU hatte eine Höchststrafe von 121 Millionen Australischen Dollar gefordert.

Die TWU hatte eine Höchststrafe von gefordert. Position von Qantas: Das Unternehmen plädierte für eine „mittlere“ Strafe von 40 bis 80 Millionen Australischen Dollar .

Das Unternehmen plädierte für eine „mittlere“ Strafe von . Frühere Entschädigung: Den betroffenen Beschäftigten waren bereits 120 Millionen Dollar Entschädigung zugesprochen worden.

Den betroffenen Beschäftigten waren bereits Entschädigung zugesprochen worden. Vergleich im Dezember: Qantas hatte sich zuvor mit der Gewerkschaft auf diese Summe geeinigt.

Richter Michael Lee kritisierte die Airline deutlich für mangelnde Reue und stellte fest, dass Qantas sich mehr um den Imageschaden für das Unternehmen als um die Folgen für die entlassenen Mitarbeiter gesorgt habe. Er stellte fest: „Das Unternehmen hat sich gewehrt, bis es sich nicht mehr wehren konnte.“ Diese Aussage unterstreicht die Wahrnehmung, dass Qantas nicht genug für die Geltendmachung der Rechte seiner ehemaligen Arbeiter getan hat.

Juristen bezeichnen diese Strafe als die höchste je in Australien verhängte Strafe wegen Verstößen gegen das Arbeitsrecht. Der Arbeitsrechtler Josh Bornstein kommentierte, dass das Urteil zeige, „dass Gerichte Angriffe auf Arbeitnehmerrechte nicht tolerieren.“ Er nannte das Verhalten von Qantas in dieser Hinsicht ein „enormes Fehlverhalten“. Der Konzern habe die COVID-19-Pandemie ausgenutzt, um sein lang gehegtes Ziel zu verwirklichen: die TWU und ihre Mitglieder, die als Gepäckabfertiger und Bodenpersonal arbeiteten, aus dem Betrieb zu drängen.

Wichtige Impulse für die Zukunft

Dieses Urteil könnte weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitsrechtslage in Australien haben. Es sendet klare Signale an Unternehmen, dass Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte ernst genommen werden und entsprechende Konsequenzen haben können. Die Stärkung der Gewerkschaften und die Verteidigung der Arbeitnehmerrechte stehen nun vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit.

Zusammenfassung: Der Fall Qantas stellt sowohl einen bedeutenden Sieg für die TWU als auch eine wichtige Präzedenzentscheidung für zukünftige Arbeitsrechtsfälle dar. Die Entscheidung des Gerichts zeigt, dass die Wahrung der Menschenwürde am Arbeitsplatz unabdingbar ist und dass illegale Entlassungen nicht ohne ernsthafte Konsequenzen bleiben werden.