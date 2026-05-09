Quad-Unfall in Gföhl: Junge Frau liegt stundenlang verletzt im Wald

Junge Frau bei Quad-Unfall in Gföhl verletzt

In einem Wald im Gemeindegebiet von Gföhl im Bezirk Krems ist eine junge Frau an einem Samstagfrüh mit einem Quad verunglückt. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Landesstraße L73.

Nach eigenen Angaben war die Frau in den frühen Morgenstunden mit dem Quad losgefahren. Laut Polizei überschlug sich das Fahrzeug, wobei es auf dem Bein der Lenkerin zum Liegen kam.

Das Bein der Frau war unter dem Quad eingeklemmt, sie konnte sich nicht selbst befreien. Die Verletzte lag mehrere Stunden im Wald, bevor sie gefunden wurde.

Ein Radfahrer hörte nach mehreren Stunden die Hilferufe der Frau sowie das Bellen ihres Hundes. Er fand die Verunfallte im Wald und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr wurde gegen 10.45 Uhr über den Unfall informiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, betreuten die verletzte Frau und ihren Hund und führten die medizinische Erstversorgung durch.

Nach der Erstversorgung wurde die Frau aus ihrer Lage befreit und zu weiterer Behandlung abtransportiert. Der Grad der Verletzungen ist laut Polizei noch unbekannt.

Die Feuerwehr barg anschließend das Quad und stellte es gesichert ab.