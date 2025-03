„Quaxi“ Unterwegs: ÖAMTC warnt vor Amphibien auf Wiens Straßen

Im Frühling ist besondere Vorsicht rund um Parkanlagen und Waldgebiete in Wien geboten. Amphibien wie Kröten und Frösche kehren zu ihren Laichgewässern zurück und überqueren häufig die Straßen in den Abendstunden. Der ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club) empfiehlt Autofahrern, in bestimmten Straßenabschnitten der Donaustadt besonders achtsam zu sein.

In Wien kann nicht nur das Wildwechseln von Tieren während nächtlicher Autofahrten ein Problem sein, sondern auch die kleinen Amphibien, die auf ihren Frühlingswanderungen die Fahrbahnen queren. Diese jährlich wiederkehrende Wanderung ist ein wichtiger Teil des Fortpflanzungszyklus vieler einheimischer Amphibienarten.

Wie der lokale Nachrichtenanbieter MeinBezirk kürzlich berichtete, gibt es mehrere „Wanderhotspots“ für diese Tiere in Neuwaldegg, Teilen von Penzing, Simmering, Hernals und Floridsdorf. Diese Gebiete sind bekannt dafür, dass sich dort regelmäßig große Gruppen von Kröten und Fröschen auf ihrem Weg zu den Laichgewässern versammeln. Der ÖAMTC hat zudem eine neue Straße identifiziert, auf der Autofahrer diesen Tieren vermehrt begegnen können.

„Quaxiroute“

Die besagte Wanderstrecke, die als „Quaxiroute“ bekannt ist, erstreckt sich entlang des Kornblumenweges im 22. Bezirk von Wien. Der Weg beginnt an der Hausfeldstraße und zieht sich bis zur angrenzenden Feldfläche in Richtung Seestadt Aspern. In der Nähe des Hagedornwegs befindet sich eine Teichanlage, die als Ziel für die Kröten und andere Amphibien dient und somit eine häufige Überquerung der Straße nach sich zieht.

Die Experten des ÖAMTC raten Verkehrsteilnehmern, besonders auf die grünen Warnschilder für Krötenüberquerungen zu achten. In Gebieten rund um Waldgebiete, Parkanlagen und Gewässer sollte besonders vorsichtig gefahren werden, und wo nötig, die Geschwindigkeit reduziert werden. Dies schützt nicht nur die Amphibien, sondern auch Tierschützer, die oft in auffälligen Warnwesten präsent sind, um auf die gefährdeten Tiere aufmerksam zu machen und sie bei ihrer Wanderung zu unterstützen.

