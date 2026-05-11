Rabiater E-Scooter-Trubel auf Wiener Donauinsel: Polizei greift durch

Polizeieinsatz gegen E-Scooter-Fahrer auf der Wiener Donauinsel

Auf der Wiener Donauinsel ist es am Samstagnachmittag im Bereich Wehr 1 zu einem Polizeieinsatz gegen eine größere Gruppe von E-Scooter-Fahrern gekommen. Anlass waren Meldungen über rücksichtslos fahrende und teilweise vermummte Lenker.

In der Folge wurden mehrere Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz und der Straßenverkehrsordnung erstattet. Am darauffolgenden Sonntag setzte die Polizei verstärkte Streifen in dem Gebiet ein und führte weitere Amtshandlungen durch.

Einsatz am Samstag auf der Donauinsel

Am betreffenden Samstag wurde gegen 16.00 Uhr eine Polizeistreife in den Bereich Wehr 1 beordert, nachdem der Polizei rund 30 rücksichtslos fahrende Lenker gemeldet worden waren. Vor Ort nahm die Streife 40 bis 50 teilweise vermummte Jugendliche auf E-Scootern wahr.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten einige der anwesenden E-Scooter-Fahrer. Insgesamt konnten sechs Personen angehalten werden. Nach Angaben dieser Personen war eine gemeinsame Fahrt in Richtung Lobau über soziale Medien verabredet worden.

Für die verbliebenen E-Scooter-Lenker wurden mehrere Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz wegen fehlender Zulassung erstattet. Zudem wurden drei Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung gelegt, unter anderem wegen Entziehung der Anhaltung, Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer und mangelhafter Ausrüstung eines E-Scooters. Im Zuge des Einsatzes führte die Polizei mehrere Identitätsfeststellungen durch.

Weitere Maßnahmen und Unfälle am Sonntag

Aufgrund des Vorfalls wurde vom Stadtpolizeikommando Donaustadt für den folgenden Sonntag ein Streifenauftrag insbesondere für den Bereich Donauinsel angeordnet. Im Rahmen dieses Streifenauftrags kam es zu weiteren Amtshandlungen, bei denen mehrere Anzeigen im Verkehrsbereich erstattet wurden. Zudem wurde ein Organmandat ausgestellt.

Am Sonntag kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit E-Scootern. In einem Fall kollidierte ein E-Scooter mit einem Pkw. Der Lenker des E-Scooters wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.