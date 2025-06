Race Across Austria: Steirer Cycles 1,000 Kilometers Through Austria

Das Race Across Austria, das am Dienstag offiziell begann, bringt eine aufregende Herausforderung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit sich: 1.000 Kilometer und 14.000 Höhenmeter, begleitet von Schlafentzug und extremer Erschöpfung. Dabei feiert der Steirer Christoph Eibl seine Debüt im Ultracycling.

GRAZ/STEIERMARK. Am Dienstag fiel der Startschuss für das Race Across Austria, das die Teilnehmer von Österreichs nördlichstem zum südlichsten Punkt führt und sie dann zurück ins Ziel bringt. Christoph Eibl, der in dieser Saison erstmals an einem Ultra-Radrennen teilnimmt, hat sich der Herausforderung von 1.000 Kilometern und 14.000 Höhenmetern gestellt.

„Ich wollte wissen, wo meine Grenzen liegen“, erklärt Eibl seine Motivation für dieses außergewöhnliche Event. Inspiriert wurde er durch einen Freund, der die faszinierende Strecke von Wien nach Barcelona in nur sieben Tagen zurücklegte – eine Distanz von 2.500 Kilometern. In den darauf folgenden Monaten unternahmen sie gemeinsam erste Bikepacking-Touren, und schließlich reifte der Entschluss, sich einem Ultra-Rennen zu stellen.

Tägliches Training



Für Eibl ist das Rennen quer durch Österreich der perfekte Einstieg ins Ultracycling. „Ich kenne das Land, die Infrastruktur, die Verkehrsregeln“, sagt der 35-Jährige. Darüber hinaus schätzt er das Konzept der „Backup-Pakete“, die er an verschiedenen Streckenpunkten deponieren konnte – einschließlich neuer Radbekleidung und Snacks.

Eibl trainiert seit März gezielt für das Rennen, was ihm durch seinen Beruf im technischen Online-Marketing möglich wird. „Ich fange früh an und bin um 14 Uhr fertig, dann beginnt mein Sportprogramm“, sagt er. Seine Wochenenden sind ebenfalls dem Training gewidmet. Seine Frau Violeta, ebenfalls sportbegeistert und Lehrerin, teilt diese Leidenschaft. „Das ist ein echter Glücksfall“, betont Eibl.

6.000 Trainingskilometer



In den letzten Monaten unter anderem in Kroatien, Spanien und auf heimischen Straßen radelte Eibl etwa 6.000 Kilometer. Ein konkretes Zeitziel für das Race Across Austria hat er nicht: „Ich gehe mit viel Demut ins Rennen. Ich will es einfach schaffen, erleben und durchhalten.“ Eine durchgehende Fahrt ohne Schlaf könnte für ihn allerdings nicht infrage kommen: „Zwei, drei Stunden Schlaf werde ich brauchen; alles andere wäre unrealistisch für mich.“ Nach zehn bis zwölf Stunden fordert der Geist, und Eibl weiß, dass die mentalen Herausforderungen besonders herausfordernd sein werden.

Minimalistisches Gepäck



Beim Rennen hält Eibl sein Gepäck bewusst minimalistisch: Unterrohrtasche, Verpflegung und eine Regenjacke – mehr nimmt er nicht mit. „Ich reise leicht“, erklärt er. Wenn es notwendig ist, wird er auch am Straßenrand schlafen, um die Zeit optimal zu nutzen. „Klingt unromantisch, ist aber praktisch“, lacht er.

Ob ihn das Race Across Austria zu einer weiteren Teilnahme animiert, lässt sich jedoch bezweifeln: „Eher nicht“, sagt Eibl offen. Der Schlafentzug sei einfach nicht sein Ding. „Ich wollte es einmal erleben, um mitreden zu können. Ein richtiger Ultra-Cycling-Athlet werde ich aber nicht.“

Das könnte dich auch noch interessieren:

Johanna Färber beendet ihre Kletter-Karriere

Mountainbike-Profi Max Foidls Liebe zum Schöckl

Der vierte Airport Run sammelte 20.000 Euro Spenden