Rad-Ereignis Cyclodome in Salzburg: Neue Strecke und geänderte Fahrtrichtung für 2026

Innenstadt-Radkriterium Cyclodome in Salzburg mit neuer Strecke

Am 11. September findet in Salzburg das Innenstadt-Radkriterium Cyclodome statt. Für die Austragung 2026 ist eine geänderte Strecke vorgesehen.

Eine Baustelle am Festspielhaus führt zu zwei Anpassungen des Rennkurses. Die Veranstaltung soll heuer kürzer und kompakter durchgeführt werden.

Neuer Kurs rund um den Dom

Die Rennstrecke verläuft 2026 vom Mozartplatz rund um den Dom, über den Domplatz ins Kaiviertel und wieder zurück. Sie führt in Richtung Landesgericht und durch die Kaigasse.

Erstmals führt das Rennen nicht durch die Hofstallgasse. Auf der Strecke kommen 2026 keine Gerüstbrücken mehr über der Fahrbahn zum Einsatz, wie sie in den Vorjahren verwendet wurden.

Geänderte Fahrtrichtung und Abendrennen

Die Teilnehmer erwartet laut Organisatoren erstmals eine Änderung der Fahrtrichtung. Das Rennen wird 2026 gegen den Uhrzeigersinn gefahren.

Organisationsleiter des Rennens ist Gregor Lindpointner. Er begründet die neue Fahrtrichtung damit, dass Zieleinlauf und Startpassage so besser anfahrbar sind.

Gewerbetreibende in der Salzburger Altstadt hatten zuvor Kritik an der Veranstaltung geäußert. Der Eliminator, ein Mountainbike-Rennen über künstliche Hindernisse, wird als Abendrennen ausgetragen.