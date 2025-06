Radeln mit Strategie: Die besten Navigations-Apps für Wien

Radfahren in Wien kann eine Vielzahl von Erlebnissen bieten: umweltfreundlich, sportlich, entspannend und gelegentlich auch herausfordernd. Zwischen Einbahnstraßen, Baustellen und verworrenen Wegen ist es einfach, die Orientierung zu verlieren. MeinBezirk hat untersucht, welche Apps die Navigation beim Radfahren in der Hauptstadt erleichtern können.

WIEN. Für viele ist Radfahren die beste Art, sich durch die Stadt zu bewegen, während es für andere eine echte Herausforderung darstellt. In einer Metropole wie Wien ist es nicht ungewöhnlich, plötzlich vor einer Einbahnstraße oder Baustelle zu stehen und dadurch den Überblick zu verlieren. Diese Herausforderungen können das Radfahren in der Stadt anstrengend machen, besonders für ungeübte Radfahrerinnen und Radfahrer.

Glücklicherweise stehen zahlreiche Apps zur Verfügung, die Radfahrenden in Wien helfen können. Sie unterstützen nicht nur bei der Navigation, sondern zeigen auch Radwege an, informieren über Hindernisse und erleichtern die Planung von Ausflügen. MeinBezirk hat die besten Fahrrad-Apps ausgewählt, die für den Alltag, Wochenendausflüge oder sportliche Touren am Stadtrand nützlich sind.



AnachB

AnachB ist eine kostenlose App, die sowohl für Wien als auch für die Umgebung entwickelt wurde. Sie findet nicht nur die beste Route, sondern berücksichtigt auch Baustellen und Straßenperren in Echtzeit. Obwohl die App keine Echtzeitnavigation bietet, glänzt sie mit Informationen zu Citybikes sowie deren Stationen und Haltestellen.

Bike Citizens

Die App Bike Citizens wurde speziell für Radfahrer entwickelt. Sie ermöglicht die Planung von Routen unter Berücksichtigung individueller Einstellungen, wie Fahrradtyp oder Fitnesslevel. Diese Anpassungsfähigkeit macht sie besonders attraktiv für radelnde Anfänger und erfahrene Fahrer.

Organic Maps

Organic Maps ist eine datensparsame Open-Source-Alternative, die kostenlos, werbefrei und ohne Tracking funktioniert. Sie bietet Offline-Karten, Fahrradrouten und Höhenprofile an, und die Karten basieren auf OpenStreetMap, was eine hohe Genauigkeit garantiert.

Komoot

Komoot ist ideal für Freizeit-Radler sowie für Planer längerer Radtouren. Sie ermöglicht die Erstellung individueller Routen unter Berücksichtigung von Höhenprofilen, Zeitplanung und GPX-Export. Die Sprachnavigation ist ebenfalls ein großer Vorteil. Diese App ist besonders empfehlenswert für Ausflüge in und um Wien.

Strava

Wer sich in der Welt der Radfahrer-Apps umschaut, stößt früher oder später auf Strava. Diese App ermöglicht die Erstellung von Routen mit Wegpunkten und zeigt interessante Orte oder Versorgungsstellen entlang der Strecke an. Strava ist jedoch weniger ein Navigationswerkzeug und mehr ein soziales Netzwerk; sie trackt Leistungen, vergleicht diese mit anderen Nutzern und motiviert durch verschiedene Herausforderungen.

