Radfahrprüfung: Neue Fahrräder für die Mobile Jugendverkehrsschule in Tirol

Die Radfahrprüfung ist ein bedeutendes Ereignis für zahlreiche Kinder in ganz Tirol, die in der vierten Klasse der Volksschule sind. In diesem Jahr wurden hierfür 21 neue Fahrräder angeschafft.

TIROL. Ein erfolgreich abgelegter Radführerschein erlaubt es den Kindern, unbeaufsichtigt am Straßenverkehr teilzunehmen. Ohne diesen Führerschein dürfen Kinder erst ab zwölf Jahren allein unterwegs sein. Die Radfahrprüfung wird seit 1976 von der Mobilen Jugendverkehrsschule Tirol organisiert, die dem Bildungsressort unterstellt ist. Mit zwei Teams tourt diese im Frühjahr und Herbst durch Tirol. In diesem Jahr werden etwa 7.000 Kinder zur Prüfung antreten, was die anhaltende Relevanz des Programms unterstreicht.

In Zusammenarbeit mit dem Verkehrssicherheitsfonds, der mit 12.500 Euro unterstützt, wurden diese modernen Fahrräder angeschafft, um die Prüfungen auf einem hohen Standard durchführen zu können. Verkehrslandesrat René Zumtobel besuchte kürzlich die Volksschulen Ampass und Tulfes in Hall in Tirol und wünschte den Kindern viel Erfolg.

Radführerschein

„Der Radführerschein ist für viele Kinder der erste Schritt in die Selbstständigkeit im Straßenverkehr. Durch die Prüfung und die Trainingseinheiten erlernen die jungen Radfahrer die wichtigsten Verkehrszeichen sowie die Verkehrsregeln, was entscheidend zur Verkehrssicherheit beiträgt. Der Verkehrssicherheitsfonds ermöglicht es uns, die neuen Fahrräder anzuschaffen“, betonte LR Zumtobel.

Bildungslandesrätin Cornelia Hagele zeigt sich erfreut über die hohe Teilnahme: „Der Abschluss der Volksschule und der Fahrradausweis gehen oft Hand in Hand. Für viele Kinder in Tirol ist das ein großer Schritt zu mehr Unabhängigkeit. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern viel Spaß beim Radfahren!“

Das Programm „Mobile Jugendverkehrsschule Tirol“ und die Radfahrprüfung hat sich über die Jahre hervorragend etabliert, dank der effizienten Zusammenarbeit zwischen dem Land Tirol, der Bildungsdirektion, den engagierten Verkehrspolizisten und Verkehrserziehern sowie dem Jugendrotkreuz Tirol, das die Theorieinhalte bereitstellt. Ein besonderer Dank geht auch an den Raika Club Tirol für dessen Unterstützung.

