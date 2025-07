Radfelder Ferienexpress erkundet die Arbeitswelt bei REKU

Am 23. Juli 2025 hatten die Kinder des Radfelder Ferienexpress die aufregende Möglichkeit, in die Arbeitswelt eines lokalen Unternehmens einzutauchen – ein herzlicher Dank geht an die Firma REKU für die faszinierenden Einblicke und die Unterstützung!

Unser Redaktionsteam vom Ferienexpress, bestehend aus Helene, Dana, Sarah, Liselotte und Matteo, berichtet voller Begeisterung über dieses besondere Erlebnis. Wir hatten bereits viele spannende Ausflüge, aber die Besichtigung der Firma REKU stach für uns besonders hervor.

Drei Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Radfeld begleiteten uns mit ihren Einsatzfahrzeugen, was schon auf dem Weg dorthin für viel Aufregung sorgte. Die Kinder waren beeindruckt von den großen Fahrzeugen und den vielen Ausstattungen, die die Feuerwehr zur Verfügung hat, um im Notfall schnell und effektiv helfen zu können.

Bei REKU erfuhren wir viel über die Herstellung von innovativen Baustoffen und die Wichtigkeit von Recycling und Nachhaltigkeit in der heutigen Industrie. REKU ist bekannt für ihre hochwertigen Produkte aus recyceltem Kunststoff und hat als Unternehmen eine Vorreiterrolle in den Bereichen Umweltfreundlichkeit und Ressourcenschonung übernommen. Die Besichtigung ermöglichte uns, die Produktion hautnah zu erleben und mehr über die zahlreichen Schritte in der Wertschöpfungskette zu lernen.

Die Mitarbeiter von REKU waren äußerst freundlich und erklärten uns geduldig verschiedene Produktionsmethoden. Auch einige Kinder durften kleine Aufgaben übernehmen und fühlten sich wie echte Arbeiter. Dies förderte nicht nur ihren Teamgeist, sondern auch ihr Interesse an technischen Berufen, die in einer sich ständig weiterentwickelnden Welt immer wichtiger werden.

Der Besuch bei REKU war somit nicht nur lehrreich, sondern auch inspirierend. Viele Kinder haben anschließend davon gesprochen, selbst einmal in einem technischen Beruf arbeiten zu wollen. Es war ein wertvoller Tag, der Teilnehmern sowohl Wissen als auch ein Gefühl für das Berufsleben vermitteln konnte.

Wir hoffen auf weitere solche spannenden Ausflüge, die unseren Horizont erweitern und uns nicht nur über die Arbeitswelt informieren, sondern auch Freundschaften und Teamgeist fördern.





