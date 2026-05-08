Radler demonstrieren in Salzburg-Gnigl: Millionenschwere Forderung für mehr Verkehrssicherheit

Demonstration für mehr Radverkehrssicherheit in Salzburg-Gnigl

In Salzburg-Gnigl haben an einem Freitag mehr als 50 Radlerinnen und Radler für mehr Sicherheit im Radverkehr demonstriert. Im Mittelpunkt stand der Bereich der Linzer Bundesstraße, insbesondere die Schwabenwirtsbrücke über die Bahngleise.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fordern eine gezielte Trennung von Rad- und Autoverkehr. Sie kritisieren die Situation an der Schwabenwirtsbrücke als sehr gefährlich für Radfahrerinnen und Radfahrer.

Besonders bemängelt werden verblasste Bodenmarkierungen auf der Brücke. Nach Ansicht der Demonstrierenden sind diese unzureichend erkennbar. Die Demonstration wird von der Grünen Bürgerliste und der KPÖ Plus unterstützt.

Gerhard Scheuer, Vertreter der Verkehrsinitiative Gnigl+Langwied, beschreibt die Markierungssituation an der Schwabenwirtsbrücke als „Fleckerlteppich“ und als Zumutung für Radfahrer. Er bezeichnet die Lage auch für Autofahrer als Zumutung, da diese teilweise nicht erkennen würden, dass dort ein Radweg verläuft. Ein eigener Fahrradstreifen würde aus seiner Sicht deutlich mehr Sicherheit bieten.

Die Demonstrierenden fordern eine generelle Trennung von Straßen- und Radverkehr im Bereich der Schwabenwirtsbrücke. Dafür wären zusätzliche Fuß- und Radwegbrücken über die Gleise erforderlich, deren Kosten auf rund 40 Millionen Euro geschätzt werden. Über die Errichtung solcher Brücken wird seit Jahren diskutiert.

Mit der Aktion wollen die teilnehmenden Fahrrad-Aktivisten neuen Schwung in die Debatte über zusätzliche Fuß- und Radwegbrücken bringen. Gerhard Scheuer fordert, dass Radfahrer und Fußgänger einen fairen Anteil an den bestehenden Verkehrsflächen erhalten.