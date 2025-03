Radsport: Drei Grazer Radteams starten motiviert in die neue Saison

Die neue Radsaison katht bereits an die Tür für die drei Grazer Teams. Die Radfahrerinnen und Radfahrer der Elite- und Nachwuchsteams sind nun offiziell bekannt gegeben worden. Zu den Talenten gehören unter anderem Mountainbiker Maximilian Foidl, Berg-Spezialist Martin Messner und die Juniorfahrerin Lea Höfernig.

GRAZ. Die Radsportgemeinschaft in Graz startet mit hohen Ambitionen in die Saison 2025. Die drei Teams aus der steirischen Landeshauptstadt – das Continental Team WSA KTM Graz, das Junior Cycling Team Graz und das KTM Factory MTB Team – möchten an die beeindruckenden Leistungen der vergangenen Jahre anknüpfen und streben neue Meilensteine an.

Talentschmiede mit Tradition

Das Continental Team WSA KTM Graz ist als eines der erfolgreichsten Teams im österreichischen Radsport bekannt. Mit einer Vielzahl an Siegen in der Österreich-Rundfahrt, der Cycling Austria Rad-Bundesliga sowie erfolgreichen Auftritten in internationalen Wettbewerben hat das Team sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Im Jahr 2025 bleibt das Hauptziel, lokale Talente zu fördern und ihnen den Übergang zum internationalen Radsport zu erleichtern. Neu im Team ist der Sprint- und Kriteriumsspezialist Fabian Steininger, dessen Erfahrung frischen Wind in das Team bringen soll. Die Elite-Rennmannschaft wird zudem von bekannten Fahrern wie Philipp Hofbauer, Franz-Josef Lässer, Martin Messner, Maximilian Schmidbauer und Thomas Tichler ergänzt.

Nachwuchsförderung auf höchstem Niveau

Das Junior Cycling Team Graz hat sich als eines der erfolgreichsten Nachwuchs-Radsportteams in Österreich etabliert. Mit insgesamt 37 Siegen und 20 Medaillen bei den österreichischen Meisterschaften in der Saison 2024 konnte das Team seine beeindruckende Erfolgsserie fortsetzen. Besonders Augenmerk gilt der Ausbildung junger Talente, die sie durch nationale Wettkämpfe bis hin zu Europa- und Weltmeisterschaften fördern. Zusätzlich engagiert sich das Team in sozialen Bereichen, indem es sportliche Angebote für geflüchtete Kinder organisiert und Para-Cycling-Athleten unterstützt.

Mountainbike-Team

Das KTM Factory MTB Team erzielte in der vergangenen Saison bemerkenswerte Erfolge, darunter die Qualifikation des Fahrers Maximilian Foidl für die Olympischen Spiele, sowie seinen Titel als österreichischer Staatsmeister im Cross Country. Insgesamt hat das Team 19 UCI-Siege errungen und rangiert auf Platz 22 der Team-Weltrangliste. Für die Saison 2025 wird das Team durch internationale Spitzenfahrerinnen wie Anne Tauber (NED) und Giada Specia (ITA) verstärkt, mit dem Ziel, in den Weltcuprennen in die Top-10 zu gelangen. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch den heimischen Talenten Katharina Sadnik und Eva Herzog in der U23-Kategorie.

Alle drei Teams verfolgen ambitionierte Ziele: Das WSA KTM Graz Team setzt auf starke Platzierungen in der Rad-Bundesliga sowie bei internationalen Etappenrennen. Das Junior Cycling Team Graz wird erneut versuchen, als bestes österreichisches Nachwuchsteam hervorzustechen. Das KTM Factory MTB Team strebt an, sich in der Weltrangliste unter den Top 15 zu klassifizieren und Podiumsplätze in den Weltcupbewerben zu sichern.

