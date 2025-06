Radstolperfallen: VCÖ identifiziert rund 100 Radwege-Probleme in Meidling

In Wien Radelt es sich gut. Zumindest größtenteils. Eine interaktive Karte des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigt, wo es im Radverkehr noch Schwierigkeiten gibt. In Meidling wurden etwa 100 Problempunkte gemeldet.

WIEN/MEIDLING. Das Radfahren erfreut sich im Wiener Stadtverkehr wachsender Beliebtheit. Die sogenannten „Radhighways“ ermöglichen ein flüssiges Fahren zwischen den verschiedenen Bezirken. Dennoch gibt es in vielen Bereichen, auch in Meidling, Herausforderungen zu bewältigen. Verwirrende Kreuzungen, unzureichende Beschilderung oder marode Radwege stellen für Radler oft ein Risiko dar.

Um die Radverkehrssituation zu verbessern, hat der VCÖ eine interaktive Karte initiiert, auf der die Bürger ihre Problemstellen eintragen können. In Meidling haben Radler zahlreiche Punkte markiert, was auf ein hohes Engagement in der Bezirksgemeinschaft hinweist.

Platzmangel und Sicherheitsrisiken

Insgesamt wurden in Meidling rund 100 problematische Stellen verzeichnet, die das Fahrradfahren gefährlich machen könnten. Besonders kritisiert wird die Situation an der Kreuzung Philadelphiabrücke/Edelsinnstraße. Dort teilt sich der Radstreifen mit einer Bushaltestelle, was zu potenziellen Konflikten führt, wenn Fahrgäste ein- oder aussteigen.

Außerdem berichten Radfahrer von Schwierigkeiten bei der Ampelschaltung an der Edelsinnstraße/Breitenfurter Straße. Hier erhalten Autofahrer offenbar zwei Rotphasen, während Radler und Fußgänger nur einmal eine grüne Phase bekommen. Die Verkehrsführung könnte, laut einem Radfahrer auf der VCÖ-Website, optimiert werden, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Ein weiterer Punkt wurde von einem Nutzer angesprochen, der eine fehlende Verbindung für Radfahrer an der Münchenstraße in Hetzendorf bemängelt. Wer vom Radweg Feldkellergasse kommt und weiter die Münchenstraße entlangfahren möchte, sieht sich gezwungen, abzusteigen oder einen großen Umweg zu nehmen.

Wienweit über 2.000 Problemstellen

In ganz Wien haben mehr als 2.185 Bürger ihre problematischen Radverkehrsstellen markiert, darunter 773 ernsthafte Gefahrenmeldungen. VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky zeigt sich erfreut über die hohe Bürgerbeteiligung: „Wir sind glücklich, dass so viele diese Möglichkeit genutzt haben, um aktiv zur Verbesserung der Radverhältnisse in Wien beizutragen.“

Die gemeldeten Mängel sind online aufzufinden, und die Bürger haben die Möglichkeit, Notizen zu den einzelnen Problempunkten zu hinterlassen oder „Likes“ für Einträge zu vergeben, die sie unterstützen.



