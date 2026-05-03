Radweg-Ausbau zwischen Schnepfau und Au: Neue Brücke im Juli befahrbar

Neuer Fahrradweg zwischen Schnepfau und Au im Bau

In Schnepfau entsteht derzeit ein neuer Fahrradweg, der die Gemeinden Schnepfau und Au verbinden soll. Zentrales Element des Projekts ist eine neue Fahrradbrücke über die Bregenzerach.

Der Schnepfauer Bürgermeister Georg Fessler erklärte, die Arbeiten für den neuen Fahrradweg liefen nach Plan. Die Brückenpfeiler der neuen Fahrradbrücke über die Bregenzerach sind bereits betoniert.

Baufortschritt und Zeitplan

Nach den aktuellen Planungen soll die Fahrradbrücke im Juli fertiggestellt werden. Vorgesehen ist, dass Radfahrerinnen und Radfahrer nach derzeitigem Stand Mitte Juli die neue Brücke nutzen können.

Im ersten Bauabschnitt wird auf der Schnepfauer Seite die alte Landesstraße verlängert. Diese wird im Rahmen des Projekts zum Fahrradweg umgestaltet. Auf der Auer Seite soll nach dem Tunnel eine neue Brücke gebaut werden, die wieder auf den bisherigen Fahrradweg zurückführt.

Kosten und Finanzierung

Der erste Bauabschnitt des Projekts ist mit Kosten von einer Million Euro veranschlagt. Das Land übernimmt in diesem Abschnitt die gesamten Kosten des Straßenanteils. Die Kosten der neuen Brücke werden vom Land zu 70 Prozent getragen, die Gemeinden Schnepfau und Au teilen sich die restlichen 30 Prozent.

Zweite Bauetappe bis 2028 geplant

In einer zweiten Bauetappe ist die Sicherung der alten Landesstraße gegen Steinschläge vorgesehen. Zudem umfasst diese Etappe den Neubau der bereits bestehenden Bühlerbrücke in Schnepfau. Die Fertigstellung der zweiten Bauetappe ist für das Jahr 2028 angedacht.

Der bisherige Streckenabschnitt des Fahrradwegs zwischen Schnepfau und Au verläuft unterhalb der Kanisfluh und war immer wieder aufgrund von Steinschlägen nicht befahrbar. Der neue Fahrradweg wird vor diesem Hintergrund als nötig bezeichnet.