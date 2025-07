Radweg: Herausforderungen zwischen Augarten und Bertha-von-Suttner-Brücke bestehen weiterhin

Die Verkehrssituation rund um den Augarten bleibt angespannt, während gleichzeitig die Diskussion um mögliche Ausweichrouten immer intensiver wird. Der Lückenschluss des Radwegs entlang des Grieskai ist in Arbeit, jedoch bleibt der Zeitrahmen ungewiss. Auch die Neugestaltung der Bertha-von-Suttner-Brücke hat bislang keinen konkreten Termin erhalten.

GRAZ. Der Augarten ist ein zentraler Knotenpunkt für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger. Die aktuellen Verkehrsprobleme machen deutlich, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Laut MeinBezirk gibt es nun neue Vorschläge zur Entlastung der Zone um den Augartensteg. Klaus Strobl, der stellvertretende Bezirksvorsteher von Jakomini (ÖVP), betont den Ausbau des Grieskai auf der gegenüberliegenden Murseite als wichtigen Schritt zur Entlastung. Der Radweg verläuft aktuell von Süden bis zur Bertha-von-Suttner-Brücke und von Norden bis zur Augartenbrücke. Dazwischen ist dieser jedoch unterbrochen, was bedeutet, dass Radfahrende in den Augarten ausweichen müssen, um die Strecke zu queren. Die Idee, den Radweg entlang des Grieskai zu erweitern, gibt es bereits seit einiger Zeit, doch der Lückenschluss lässt auf sich warten.

Wenig Platz, unklarer Zeitplan



Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) hat die Problematik erkannt und zeigt sich bemüht. „Wir arbeiten daran. Dabei müssen wir auch die Verkehrsflüsse, Bäume und Parkplätze in einen sinnvollen Gesamtplan integrieren“, erklärt sie. Der aktuelle Zustand entlang der Mur umfasst einen schmalen Gehweg, gefolgt von einer Allee, zwei Fahrstreifen und Parkplätzen. Um den Lückenschluss des Radwegs zu realisieren, müssten einige dieser Elemente möglicherweise entfernt werden. Schnelle Lösungen sollen in dieser Legislaturperiode vermieden werden; Machbarkeitsstudien und Verkehrsuntersuchungen zur Umgestaltung liegen jedoch bereits vor.

Brückensanierung „in den nächsten Jahren“



Die Sanierung der Bertha-von-Suttner-Brücke steht ebenfalls seit Jahren auf der Agenda der Stadt. Bereits vor der letzten Wahl war dieses Thema heiß diskutiert, blieb jedoch ohne konkrete Umsetzung. Auch in der aktuellen Legislaturperiode ist die Situation ähnlich, teilweise aus finanziellen Gründen. Der Bedarf ist klar, und laut Schwentners Büro wird die Brücke „in den kommenden Jahren saniert, wobei mögliche Alternativen ebenfalls in Betracht gezogen werden“. Klaus Strobl sieht dies als unzureichend an: „Es sollten nicht nur Planungen in Auftrag gegeben werden, sondern konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der stark frequentierten Radfahrroute durch den Augartenpark ergriffen werden.“

