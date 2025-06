Raiffeisenbank Tirol Mitte West: Erfolgreiches Jahr und Ausblick auf den Neubau des Markthauses

Die Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen präsentierte bei ihrer Generalversammlung am 26.06.2025 im großen Rathaussaal in Telfs vor rd. 150 Mitgliedern erfreuliche Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie das Neubauprojekt Raiffeisen Markthaus im Zentrum von Telfs.



TELFS. Positive Zahlen, klare Zukunftspläne und ein starkes Bekenntnis zur Region: Die Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen gab bei ihrer Generalversammlung am 26. Juni im Rathaussaal Telfs vor rund 150 Mitgliedern einen erfreulichen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2024. Besonders im Fokus stand auch das geplante „Raiffeisen Markthaus“, ein zukünftiges Highlight im Stadtzentrum von Telfs. Diese Veranstaltung wurde erneut als Green Event Tirol organisiert, was die nachhaltigen Bemühungen der Bank unterstreicht.

Mit rund 44.500 Kundinnen und Kunden in 24 Gemeinden ist die Raiffeisenbank Tirol Mitte West einer der bedeutendsten regionalen Finanzdienstleister. Die Genossenschaft hat aktuell 7.944 Mitglieder, was auf das hohe Vertrauen in die Bank hindeutet. Diese Zahl zeigt die starke Bindung und das Engagement der Gemeinschaft.

Die Bank betreibt insgesamt 11 Bankstellen und 6 SB-Filialen, wodurch die Nahversorgung mit Bargeld und persönlicher Beratung sichergestellt wird. 174 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen wertvollen Beitrag zum nachhaltigen Erfolg der Bank. Das Geschäftsjahr 2024 verzeichnete ein Geschäftsvolumen von beeindruckenden 2,2 Milliarden Euro. Kundeneinlagen, Kreditvergabe und Vermittlungsgeschäfte entwickelten sich laut den Bankangaben sehr positiv.

Ein entscheidender stabilisierender Faktor ist die Eigenmittelquote von soliden 21,85 % und eine Bilanzsumme von 1,2 Milliarden Euro. „Auch im Geschäftsjahr 2024 hatten wir keine nennenswerten Insolvenzen oder Kreditausfälle zu verzeichnen. Dies belegt unser effizientes Risikomanagement“, betonte Dr. Herbert Waldner, Aufsichtsratsvorsitzender der Bank. Der Erfolg resultiert aus einer klaren Strategie, einer starken Marktposition sowie dem Engagement der Belegschaft.

Neben den wirtschaftlichen Kennzahlen stellte die Bank ihren Förderauftrag in den Vordergrund. „Wir leben den genossenschaftlichen Gedanken – ‚WIR macht’s möglich‘ ist für uns mehr als ein Leitspruch“, sagte Hubert Kuprian, stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Insgesamt flossen rund 363.000 Euro in die Unterstützung regionaler Vereine, sozialer und kultureller Einrichtungen sowie Jugend- und Sportprojekte. „Wir möchten aktiv zum Wohl des Tiroler Lebensraums beitragen“, fügte Kuprian hinzu.

Ein zentrales Zukunftsprojekt ist der Neubau des „Raiffeisen Markthauses“ im Herz von Telfs. Vorstandsvorsitzender Mag. (FH) Andreas Wolf, LL.M., zeigte sich zuversichtlich: „Wir sind sowohl zeitlich als auch finanziell voll im Plan. In einem Jahr wird das neue Gebäude bezogen und wird neue Impulse für die gesamte Region setzen.“



