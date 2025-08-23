Raintal-Höfe: Wiener SÜBA-Beteiligung des Münchner Immobilienprojekts in Konkurs

Ein weiteres Unternehmen aus dem SÜBA-Universum befindet sich in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Laut Angaben von Creditreform wurde am Freitag ein Konkursverfahren über die „Raintal-Höfe Projekterrichtungs GmbH“ in Wien eröffnet. Die Bilanz zeigt Verbindlichkeiten in Höhe von 31,26 Millionen Euro. Die GmbH ist verantwortlich für das gleichnamige Immobilienprojekt in München, Bayern.

WIEN/MÜNCHEN. Immer mehr Insolvenzmeldungen rund um die angeschlagene SÜBA AG und deren Tochtergesellschaften kommen ans Licht. Im April 2025 wurde bekannt, dass die Hauptgesellschaft, die SÜBA AG, beim Handelsgericht Insolvenz anmelden musste. Bis Ende Juli hatten Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt 300 Millionen Euro angemeldet.

Bereits im Vorjahr mussten einige Tochterunternehmen Insolvenz anmelden, und nun ist auch ein weiterer Teil des international tätigen SÜBA-Universums betroffen. Laut Informationen von Creditreform wurde auf Eigenantrag ein Konkursverfahren über die „Raintal-Höfe Projekterrichtungs GmbH“ am Handelsgericht in Wien eröffnet. „Es handelt sich dabei um eine mittelbare Tochtergesellschaft der Süba AG,“ erklärt Venka Stojnic von Creditreform.

Verkauf in München gescheitert

Die Projekterrichtungs GmbH war zuständig für die Entwicklung der Raintal-Höfe in München. Auf der Website von SÜBA wird nach wie vor verkündet, dass 110 Eigentums- und Mietwohnungen sowie 50 Stellplätze bis zum 1. Quartal 2026 in der bayrischen Landeshauptstadt fertiggestellt werden sollen, mit einem Gesamtprojektvolumen von rund 5.100 Quadratmetern im Stadtteil Giesing.

Ob dieser Zeitplan weiterhin haltbar ist, bleibt fraglich. Laut Creditreform war ursprünglich der Verkauf der Liegenschaft bis zur Insolvenzeröffnung der SÜBA AG beabsichtigt, um die Verbindlichkeiten abzudecken. Allerdings scheiterten die Gespräche über eine außergerichtliche Verwertung. Am Freitagnachmittag war kein Vertreter von SÜBA telefonisch erreichbar; eine schriftliche Anfrage blieb unbeantwortet.

31,26 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Das Konkursverfahren betrifft 27 Gläubiger mit einer Gesamtschuld von 31,26 Millionen Euro. Beschäftigte hat die Raintal-Höfe Projekterrichtungs GmbH derzeit keine.

Die Zukunft der SÜBA-Tochter bleibt ungewiss. Laut Stojnic geht aus dem Eigenantrag nicht hervor, ob eine Sanierung des Unternehmens geplant ist. Rechtsanwalt Clemens Richter wurde als Insolvenzverwalter bestellt. Gläubiger haben bis zum 1. Oktober 2025 die Möglichkeit, ihre Forderungen über Creditreform anzumelden.

Mehr Wirtschafts-News:

Erneut Millionenpleite in der Wiener Immobilienbranche

Sanierungsplan der SÜBA AG von Gläubigern bewilligt

Wie es mit den Süba-Baustellen nach der Pleite weitergeht