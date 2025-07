Rally vor dem Bundesverwaltungsgericht für eine umweltgerechte Verkehrspolitik

Am Mittwochmorgen versammelten sich zahlreiche Vertreter von Umweltorganisationen vor dem Bundesverwaltungsgericht im 3. Wiener Gemeindebezirk. Sie demonstrierten für den Schutz des Klimas und der Grundwasservorkommen. Trotz der Tatsache, dass das kontroverse Projekt der Lobau-Autobahn derzeit beim Europäischen Gerichtshof liegt, wo grundlegende Rechtsfragen über die Existenz des Projekts noch nicht geklärt sind, fordert die ASFINAG Fortsetzungen der detaillierten und kostenintensiven Verfahren am Bundesverwaltungsgericht. Diese Bewegung wird als Versuch gewertet, Tatsachen zu schaffen und die Vorbereitungen für das bereits einmal abgesagte Autobahnprojekt voranzutreiben.

Im Fokus der aktuellen Wasserrechtsverhandlung stehen die potenziellen Auswirkungen des Lobau-Tunnelprojekts auf das Grundwasser sowohl nördlich als auch südlich der Donau sowie auf die Augengewässer. Der Bau des Lobau-Tunnels könnte erhebliche Schäden für das empfindliche Ökosystem der Lobau bedeuten. Eine Absenkung des Grundwassers während der Bauarbeiten könnte gravierende Probleme für Brunnen, Gewässer und den Auenwald mit sich bringen. Darüber hinaus könnte der Tunnel mit seinen zwei Betonröhren von 15 m Durchmesser den natürlichen Grundwasserfluss beeinflussen und somit das Ökosystem nachhaltig schädigen.

Zu den Rednern gehörten unter anderen Vertreter von Organisationen wie \“Rettet die Lobau – Natur statt Beton\“, Global 2000, Parents4Future, Esslinger für die Lobau und viele weitere Umweltschutzgruppen. Allen Anwesenden ist die Erhaltung des Naturschutzgebiets, der Grundwasserressourcen und der Lebensqualität der Anwohner ein großes Anliegen. Wolfgang Rehm von der Umweltorganisation Virus äußerte seine Bedenken und bezeichnete das milliardenschwere Projekt als „Nonsensprojekt“, da es weder verkehrspolitisch noch wirtschaftlich sinnvoll sei und gesundheitliche sowie klimatische Konsequenzen habe.

Die Organisatorin der Kundgebung, Jutta Matysek, wies darauf hin, dass die einzigen Profiteure dieses „Milliardengrabes“ einige Bauunternehmen seien, während die Steuerzahler die Kosten trügen. Sie argumentierten, dass ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs – einschließlich der Erweiterung und Optimierung von Straßenbahn- und Buslinien sowie der Verbesserung der Radinfrastruktur – nachhaltige Lösungen für das Verkehrsproblem in Wien darstellen könnte.

Ein solcher Ansatz zur Verkehrslenkung würde in der Prognose zu weniger Verkehr führen, wodurch die Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt verbessert werden könnte. In einer Zeit, in der klimatische Veränderungen immer deutlicher werden und die Notwendigkeit für umweltfreundliche Alternativen dringlicher ist, ist es umso wichtiger, dass die Stadt Wien innovative Ideen für den öffentlichen Verkehr priorisiert und gleichzeitig den Schutz natürlicher Lebensräume wahrt. Damit könnte Wien nicht nur den Verkehr reduzieren, sondern auch ein Beispiel für umweltbewusste Stadtentwicklung setzen.