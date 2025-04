Ranking: Die teuersten Mietwohnungen in Graz nach Bezirken

In welchen Stadtteilen von Graz findet man die günstigsten Mietpreise? MeinBezirk hat die Durchschnittsmieten für verfügbare Wohnungen in der steirischen Landeshauptstadt untersucht. Laut den neuesten Daten ist Puntigam der teuerste Bezirk, während Gries unter den günstigeren Wohngegenden rangiert. GRAZ. Die Wohnsituation in Graz ist ein Thema von anhaltender Relevanz. Trotz steigender Mietpreise bleibt der Zuzug in die Landeshauptstadt stark, was teilweise durch eine rege Bautätigkeit seit der Jahrtausendwende begünstigt wird. Diese hat in vielen Stadtteilen das Stadtbild entscheidend verändert und zu neuen Wohnangeboten geführt. Wie Dieter Leitner, der Leiter des ZT Datenforum, erläutert, gibt es im österreichischen Mietmarkt zwar einen leichten Anstieg der Mieten, dieser ist jedoch nicht besonders signifikant. „Die Entwicklung der Mieten gleicht in etwa dem Verbraucherpreisindex, und in einigen Fällen ist sie sogar darunter“, so Leitner. Ein Hauptfaktor, der die Mietpreise in den letzten Jahren vorangetrieben hat, sind die Betriebskosten, insbesondere die Energiekosten sowie Abfallgebühren. Teures Puntigam, günstiges Gries Die Analysen der Plattform ImmoMarktAnalyse.at, die vom ZT Datenforum betrieben wird, offenbaren deutliche Unterschiede zwischen den Stadtteilen. Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Mietwohnungen zeigen, dass Puntigam mit 15,1 Euro pro Quadratmeter die teuerste Lage in Graz ist. St. Peter und Straßgang teilen sich mit jeweils 13,9 Euro den zweiten Platz, gefolgt von Liebenau mit 13,8 Euro. Siehe auch Entdecken Sie die neuesten Trends: Weltwirtschaftsforum in Davos startet! Günstiger wohnt man in St. Leonhard und Gries, wo die Mietpreise bei 12,5 Euro pro Quadratmeter liegen. Die Mietpreise im Grazer Umland liegen im Durchschnitt bei 12,3 Euro, wobei auch hier beträchtliche Unterschiede in den 36 Gemeinden zu verzeichnen sind. Leitner weist darauf hin, dass Faktoren wie die Art des Gebäudes und zusätzliche Annehmlichkeiten wie Tiefgaragen erheblichen Einfluss auf die Mietpreise haben können. Mietpreise in den Grazer Bezirken Die folgende Liste zeigt die durchschnittlichen Bruttomietpreise einschließlich der Betriebskosten pro Quadratmeter: XVII. Puntigam: € 15,1/m² IIX. St. Peter: € 13,9/m² XVI. Straßgang: € 13,9/m² VII. Liebenau: € 13,8/m² IV. Lend: € 13,5/m² XI. Mariatrost: € 13,3/m² X. Ries: € 13,2/m² XIV. Eggenberg: € 13,2/m² XII. Andritz: € 13,1/m² III. Geidorf: € 13/m² XIII. Gösting: € 13/m² VI. Jakomini: € 12,9/m² XV. Wetzelsdorf: € 12,9/m² I. Innere Stadt: € 12,7/m² IX. Waltendorf: € 12,7/m² II. St. Leonhard: € 12,5/m² V. Gries: € 12,5/m² Graz-Umgebung: € 12,3/m² Siehe auch Unheimliches Erdbeben erschüttert Supervulkan-Region bei Neapel – Was bedeutet das für uns? Verweildauer von Wohnungsinseraten Die folgende Liste zeigt, wie lange Wohnungsinserate im Durchschnitt online bleiben: X. Ries (∅ 5 Tage) IX. Waltendorf (∅ 6 Tage) XVI. Straßgang (∅ 9 Tage) III. Geidorf (∅ 11 Tage) II. St. Leonhard (∅ 12 Tage) XVII. Puntigam (∅ 14 Tage) VI. Jakomini (∅ 15 Tage) Graz-Umgebung (∅ 18 Tage) XIV. Eggenberg (∅ 19 Tage) XI. Mariatrost (∅ 19 Tage) VII. Liebenau (∅ 20 Tage) I. Innere Stadt (∅ 21 Tage) XV. Wetzelsdorf (∅ 21 Tage) XII. Andritz (∅ 23 Tage) V. Gries (∅ 25 Tage) IV. Lend (∅ 26 Tage) XIII. Gösting (∅ 26 Tage) IIX. St. Peter (∅ 27 Tage) Wohnungsangebot pro Quartal Die durchschnittliche Anzahl von Wohnungsinseraten pro Quartal in den letzten fünf Quartalen ist wie folgt: XIV. Eggenberg (∅ 160 Inserate/Quartal) V. Gries (∅ 145 Inserate/Quartal) Graz-Umgebung (∅ 145 Inserate/Quartal) VI. Jakomini (∅ 121 Inserate/Quartal) IV. Lend (∅ 117 Inserate/Quartal) III. Geidorf (∅ 78 Inserate/Quartal) XII. Andritz (∅ 66 Inserate/Quartal) II. St. Leonhard (∅ 57 Inserate/Quartal) VII. Liebenau (∅ 57 Inserate/Quartal) XVI. Straßgang (∅ 46 Inserate/Quartal) I. Innere Stadt (∅ 44 Inserate/Quartal) XIII. Gösting (∅ 35 Inserate/Quartal) XV. Wetzelsdorf (∅ 35 Inserate/Quartal) IX. Waltendorf (∅ 32 Inserate/Quartal) IIX. St. Peter (∅ 26 Inserate/Quartal) X. Ries (∅ 13 Inserate/Quartal) XI. Mariatrost (∅ 13 Inserate/Quartal) XVII. Puntigam (∅ 11 Inserate/Quartal) Siehe auch Grazia Frauenfitnessclub: Eröffnungswochenende am 29. und 30. März 2025 Weitere interessante Themen: Holding stimmt Grazer auf Bim-Baustellen-Sommer ein Wie der Mobilitätsplan 2040 Graz verändern soll Opposition fordert Gebarenskontrolle bei Wohnen Graz

This rewrite maintains the original data and context while adding further insights and formatting for clarity and engagement.





Source link