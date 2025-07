Rapid bringt Bewegung auf den Transfermarkt: Kommt Müller bald zu Rapid?

Kein Scherz! Rapid Wien hat laut Berichten tatsächlich bei Bayern Münchens Ikone Thomas Müller angefragt und die grundsätzlichen Chancen eines Transfers ausgelotet. Während viele denken mögen, dass Müllers Gehalt eine unüberwindbare Hürde darstellt, gibt es interessante Details: Der deutsche Nationalspieler, der seit Jahren eine Schlüsselrolle bei Bayern spielt, verdient in der Major League Soccer (MLS) „gerade mal“ 1,7 Millionen Euro jährlich. Zum Vergleich: Rapid könnte bereit sein, für Marko Arnautovic ein Jahresgehalt von bis zu 3 Millionen Euro zu zahlen. In diesem Kontext scheint Müller fast ein Schnäppchen zu sein, da auch er ablösefrei wäre, wie Arnautovic oder Davie Selke, der derzeit in den Gerüchten um ein Transferziel auftaucht. Allerdings könnten Selkes hohe Gehaltsvorstellungen einen Wechsel in die deutsche Bundesliga erschweren, was die Frage aufwirft, ob Rapid ihn sich leisten kann oder will.

Wie kommt Rapid auf die Idee, einen Spieler wie Thomas Müller zu verpflichten? Interne Quellen besagen: „Wenn Red Bull sich mit Thomas Müller beschäftigen kann, können wir das auch. Und eine Anfrage kostet schließlich nichts!“ Realistischer erscheinen jedoch andere Namen auf der Liste, wie der polnische Stürmer Szymon Wlodarczyk, bei dem sich die Gespräche festgelaufen sind. Sturm Graz will nicht einen Mitbewerber stärken, was darauf hinweist, dass man dort nach wie vor Potenzial in Wlodarczyk sieht. Dennoch bleibt das Thema auf dem Tisch, wie aus sicherer Quelle zu hören ist.

Diese Quelle hat auch beim Transfer von Isak Jansson ein gutes Gespür bewiesen: Es gibt zwar Interesse von Celtic und auch von einem französischen Verein, der nicht Paris FC ist. Jansson hat mittlerweile zu OGC Nice gewechselt. Zuvor hatte unsere Informationsquelle auch rechtzeitig über die Transfers von Benjamin Böckle zu WSG Wattens Tirol und die bevorstehende Verpflichtung von Thierry Gale berichtet.

Das Interesse an Stürmern wie Müller, Selke, Johannes Eggestein oder Isak Jensen (Viborg) könnte auch damit zusammenhängen, dass Daniel Arnautovic, der Bruder von Marko, besonnen agiert: „Rapid hat starkes Interesse. Wir sind im Austausch, aber mehr ist es gerade nicht. Vieles, was in Österreich geschrieben wird, entspricht nicht der Wahrheit. Die Berichte über Marko sind teils absurd. Es gibt derzeit noch keine Einigung.“ Das klingt nicht nach einem bevorstehenden Transfer, lässt aber auch Raum für weitere Entwicklungen.

Auch ohne Gerüchte hat Rapid die Möglichkeit, Jean Marcelin (25), einen Innenverteidiger von Beitar Jerusalem, zu verpflichten. Er kommt zum Schnäppchenpreis, da er unbedingt das Krisengebiet im Nahen Osten verlassen wollte. Laut unseren Informationen könnte Rapid einen anderen Innenverteidiger verlieren, wobei der Fokus offensichtlich auf Ange Ahoussou liegt und nicht auf Serge-Philippe Raux-Yao, wie in anderen Medien spekuliert wird.

Der Transfer von Stürmer Valentin Mihăilă (Parma, Italien) war hingegen nie ein ernsthaftes Thema. Rapid hatte angefragt, erkannte jedoch schnell, dass die Gehaltsvorstellungen nicht umsetzbar sind. Diese Art von Anfrage hat jedoch gezeigt, dass die finanzielle Zugänglichkeit für Thomas Müller tatsächlich gegeben ist, auch wenn der Spieler wahrscheinlich einen Wechsel in die MLS bevorzugt. Es bleibt jede Menge Arbeit für Rapid-Sportdirektor Markus Katzer in den kommenden Wochen.