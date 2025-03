Rapid gegen Banja Luka: Spannendes Fußball-Duell führt zu Staugefahr in Wien

Am Donnerstag wird das Allianz Stadion in Hütteldorf zum Schauplatz eines mitreißenden Fußballspiels, da SK Rapid Wien im Rückspiel des Conference League-Achtelfinals auf FC Borac Banja Luka trifft. Der österreichische Mobilitätsclub ÖAMTC warnt vor einem erhöhten Verkehrsaufkommen in der Umgebung.

WIEN/PENZING. Der Donnerstag wird für Fußballfans in Wien ein aufregender Tag, da das Allianz Stadion zum Zentrum des Interesses wird, wenn SK Rapid und FC Borac Banja Luka erneut aufeinandertreffen. Diesmal erwartet man eine große Kulisse von fußballbegeisterten Zuschauern, die nur für eines kommen: ihre Teams zu unterstützen. Die vorherige Begegnung am 6. März in Banja Luka endete mit einem 1:1-Unentschieden. SK Rapid gelang zunächst der Führungstreffer in der 34. Minute, doch der bosnische Meister konnte in der Nachspielzeit ausgleichen – ein spannender Spielverlauf, der auf ein noch aufregenderes Rückspiel hoffen lässt.

Straßensperren und erhöhte Verkehrsbelastung

Das Rückspiel wird um 18:45 Uhr angepfiffen, mit Einlass bereits um 16:45 Uhr. Der ÖAMTC gibt an, dass insbesondere auf der Hadikgasse, Linzer Straße und Wientalstraße mit starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Nicht nur die hinreisenden Fans, sondern auch die abreisenden Zuschauer nach dem Spiel, das um 20:30 Uhr endet, könnten für zusätzlichen Stau sorgen. Verkehrsbehinderungen könnten bis mindestens 22 Uhr anhalten.

Öffentliche Verkehrsmittel und Parkmöglichkeiten

Ein Besuch der Partie sollte gut geplant werden. Laut den Experten des ÖAMTC ist es ratsam, alternative Routen und öffentliche Verkehrsmittel zu bevorzugen. In Wien gilt eine Kurzparkzone von 9 bis 22 Uhr, die beachtet werden sollte, um böse Überraschungen zu vermeiden. Für Autofahrer empfiehlt der Verkehrsclub die Nutzung der nahegelegenen Parkgaragen, wie dem P+R Hütteldorf oder der Garage in der Bergmillergasse.

