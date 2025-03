Rapid gegen GAK: Sicherheitszone rund um das Allianz Stadion eingerichtet

Am Sonntag steht ein packendes Duell bevor, wenn der SK Rapid Wien auf den Grazer Athletiksport-Klub (GAK) im Wiener Allianz Stadion trifft. Aufgrund der erhöhten Sicherheitslage hat die Polizei einen umfangreichen Sicherheitsbereich eingerichtet. Hier sind einige wichtige Informationen, die es zu beachten gilt.

WIEN/PENZING. Es wird ein aufregender Sportnachmittag in Hütteldorf! Am Sonntag muss der SK Rapid unter der Leitung von Trainer Robert Klauß sein Können unter Beweis stellen. Um 17 Uhr wird die Mannschaft im heimischen Stadion auf den GAK treffen. Dieses Spiel ist besonders bedeutend, da die Bundesliga direkt im Anschluss die Tabelle in obere und untere Tabellenhälfte unterteilt. Um sicherzustellen, dass die Grün-Weißen einen Platz im oberen Play-off erreichen, sind sie auf einen Sieg am Sonntagabend zwingend angewiesen.

Großräumige Absperrungen

Die Atmosphäre dürfte nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch unter den Fans emotional aufgeladen sein. Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, hat die Wiener Polizei einen weitläufigen Sicherheitsbereich rund um das Stadion eingerichtet. Dieser Bereich umfasst mehrere Straßen, darunter Teile der Linzer Straße, Lorenz-Weiß-Gasse, Hütteldorfer Straße, Sauergrasse und Hadikgasse. Fahrzeuge, die in die Nähe des Stadions fahren wollen, sollten mit Verzögerungen rechnen, da die Polizei den Verkehr verstärkt kontrolliert.

Die Einsatzkräfte der Polizei werden in dieser Zone verstärkt präsent sein und die Zugänge zum Stadion kontrollieren. Laut einer Verordnung der Landespolizeidirektion haben die Beamten das Recht, Personen im Sicherheitsbereich zu überprüfen und, falls nötig, Platzverweise auszusprechen.

Einlasskontrollen

Für alle Fans, die das Match live erleben möchten, gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Jeder, der das Stadion betreten möchte, muss sich einer gründlichen Durchsuchung unterziehen, bei der Kleidung, Taschen und mitgeführte Behälter kontrolliert werden. Ein Eintritt ins Stadion wird verweigert, wenn jemand sich weigert, sich durchsuchen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass es kein Recht auf Rückerstattung des Ticketpreises gibt, falls der Eintritt verweigert wird.

Wer gegen die Sicherheitsbestimmungen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro rechnen. Im Wiederholungsfall kann das Bußgeld auf bis zu 4.600 Euro steigen. Wer diese Strafe nicht entrichten kann, dem drohen bis zu vier Wochen Freiheitsstrafe. Diese Maßnahmen sind bis Mitternacht aktiv.

