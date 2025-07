Rapid untersucht Alternativen zu Arnautovic: Abgänge und aktuelle Transfer-News bei Rapid

Der Exklusiv-Bericht von meinbezirk.at über ein mögliches Interesse von Rapid Wien an Johannes Eggestein hat in der Fußballwelt für Aufsehen gesorgt. Seitdem hat sich die Situation jedoch bedeutend beruhigt. Obwohl die Verhandlungen um einen Transfer von Marko Arnautovic angespannt sind, wird Eggestein wahrscheinlich nicht als die bevorzugte Ersatzoption betrachtet. Sportdirektor Markus Katzer scheint zu dem Schluss gekommen zu sein, dass, sollte es mit Arnautovic nicht klappen, die Investition besser in einen entwicklungsfähigen Spieler fließen sollte. Solche Spieler könnten im besten Fall ähnlich hohe Ablösesummen generieren, wie es in den vergangenen Jahren bei Sturm Graz der Fall war. Während Eggestein ablösefrei ist, sieht der Verein nicht das gleiche Potenzial zur Wertsteigerung wie bei anderen talentierten Spielern, die jetzt ins Rampenlicht rücken.

Ein Insider, der bereits frühzeitig einen Wechsel von Benjamin Böckle zu WSG Wattens Tirol prophezeite – obwohl dieser Transfer offiziell noch nicht bestätigt ist – bringt auch einen neuen Kandidaten ins Spiel: Szymon Wlodarczyk. Der junge Spieler war letzte Saison von Sturm Graz zu US Salernitana verliehen, konnte jedoch nur einen Treffer in der Serie B erzielen. Dies war für die italienische Liga zu wenig und wird ebenso für Sturm Graz nicht ausreichend gewesen sein. Rapid Wien hingegen hofft auf einen positiven ‚Beric-Effekt‘. Robert Beric wurde 2014 als Chancentod von Sturm nach Rapid geholt und entwickelte sich dort zu einem Torjäger, was ihm einen Transfer im Wert von 7,5 Millionen Euro zu AS St.-Étienne einbrachte.

Sicher ist der Wechsel von Thierry Gale, der nach einem abgebrochenen Leihgeschäft bei den Bolton Wanderers nun in der dritthöchsten englischen Liga spielt. Rapid Wien erwartet durch diesen Transfer einen Erlös von etwa 700.000 Euro. Im Gegensatz dazu sind Gerüchte über einen Transfer von Martin Hinteregger zu Rapid weit hergeholt. Obwohl es Berichte gibt, dass die Spieler-Seite den Kontakt zu Vereinen wie Rapid oder Austria Wien gesucht hat, besteht seitens Rapid Wien definitives Desinteresse. Auch bei Austria Wien ist das Interesse begrenzt, insbesondere nach den Vorfällen rund um Hintereggers Alkoholfahrt, die seinen Ruf schwer belasten.

Insgesamt zeigt sich, dass Rapid Wien bezüglich seiner Transferstrategie einen klaren Fokus auf langfristige Investitionen und die Entwicklung junger Talente legt. Diese Strategie könnte dem Verein helfen, sich in der österreichischen Bundesliga sowie auf europäischer Ebene zu behaupten, insbesondere in Zeiten, in denen die finanziellen Mittel begrenzt sind. Beobachter des österreichischen Fußballs sind gespannt, wie sich die Situation um Eggestein und mögliche Neuzugänge in den kommenden Wochen entwickeln wird.