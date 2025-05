Rapid Wien sorgt für Sicherheitszone am Sonntag rund um das Allianz Stadion

Am Sonntag, den 18. Mai, erwartet der SK Rapid Wien einen spannenden Wettkampf gegen den Tabellenführer SK Sturm Graz im Allianz Stadion in Wien. Angesichts der Bedeutung dieses Spiels hat die Polizei umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Hier sind die wichtigsten Informationen, die es zu beachten gilt.

WIEN/PENZING. Am Sonntag wird Penzing erneut von Pfiffen, Jubel und leidenschaftlichen Gesängen erfülllt sein, wenn der SK Rapid auf den SK Sturm Graz trifft. Aktuell befindet sich die Mannschaft der Grün-Weißen auf dem fünften Tabellenplatz. Ein Sieg gegen die Grazer könnte sie in der Tabelle auf den vierten Platz bringen und damit die Chancen auf eine bessere Position in der laufenden Saison erhöhen. Das Spiel beginnt um 17 Uhr.

Sicherheitsvorkehrungen rund um das Stadion

Um die Sicherheit der Zuschauer zu gewährleisten, hat die Wiener Polizei einen umfassenden Sicherheitsbereich um das Stadion eingerichtet. Dieser Bereich beinhaltet mehrere Straßen, darunter Teile der Linzer Straße, Lorenz-Weiß-Gasse, Hütteldorfer Straße, Sauergrasse, und Lautensackgasse sowie den Bahnhofvorplatz. Es ist ratsam, frühzeitig zu erscheinen, um etwaige Verzögerungen beim Einlass zu vermeiden.

Innerhalb dieser Sicherheitszone wird mit einer erhöhten Polizeipräsenz gerechnet. Die Einsatzkräfte haben das Recht, Personen an den Zugängen zu kontrollieren. Laut der Verordnung der Landespolizeidirektion dürfen Beamte Personen im Sicherheitsbereich überprüfen und bei Bedarf Platzverweise erteilen.

Kontrollen vor dem Stadion

Fans, die ihre Mannschaft anfeuern möchten, müssen sich vor dem Zutritt einer Durchsuchung unterziehen. Dabei werden Kleidung, Taschen und mitgeführte Behälter kontrolliert. Wer sich der Kontrolle nicht unterziehen möchte, wird der Zutritt verwehrt, und es gibt keine Rückerstattung des Eintrittspreises.

Wer gegen die Sicherheitsvorschriften verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro rechnen; im Wiederholungsfall kann dies auf bis zu 4.600 Euro ansteigen. Sollte die Geldstrafe nicht beglichen werden, drohen bis zu vier Wochen Freiheitsstrafe. Diese Sicherheitsmaßnahmen gelten bis Mitternacht und sind zur Wahrung der öffentlichen Ordnung notwendig.

