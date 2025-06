Rapid Wien: Welche Stürmer stehen auf der Wunschliste für den Transfermarkt?

Das Interesse von Rapid Wien an Nationalspieler Marko Arnautovic ist kein Geheimnis mehr. In einem Interview mit dem deutschen Kicker bestätigte Sportchef Markus Katzer die Neugierde des Vereins und deutete an, dass die Gespräche bereits recht konkret sind: „Marko hat richtig Bock auf Rapid“, so Katzer. Es gehe nun primär um die finanzielle Machbarkeit des Transfers, wobei der ablösefreie Arnautovic eine erhebliche Gehaltsforderung von mindestens 3 Millionen Euro pro Jahr – zuzüglich Nebenleistungen – anführt und einen Vertrag über zwei Jahre wünscht.

Parallel dazu hat Rapid jedoch auch einen Plan B in der Hinterhand, der die Verpflichtung eines weniger bekannten, jedoch talentierten Stürmers vorsieht. Insider vermuten, dass es sich dabei um den deutschen Spieler Johannes Eggestein handeln könnte, der ebenfalls im Visier des Erzrivalen Austria Wien steht. Katzer besitzt enge Kontakte zur Spieleragentur Roof, die Eggestein vertritt, was diesen Transfer durchaus realistisch erscheinen lässt.

Ein weiterer Spieler, der mit Rapid Wien in Verhandlung steht und in den Medien noch nicht nennenswert thematisiert wurde, ist Olatoundji Tessilimi, ein U20-Nationalspieler aus Benin. Tessilimi spielt zurzeit für den finnischen Verein SJK Seinäjoki, wo er zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen ist. Rapid hat Bestrebungen, seine zweite Mannschaft stärker nach dem Vorbild des FC Liefering von Red Bull zu strukturieren, um Talente für die erste Mannschaft professionell zu entwickeln und einen geschlossenen Entwicklungskreislauf zu schaffen.

Obwohl noch nicht offiziell bestätigt, wird der Transfer von Ercan Kara als so gut wie sicher angesehen, dank der Verhandlungen von Markus Katzer. Der türkische Verein Samsunspor hatte ursprünglich eine Ablöse von 1 Million Euro angepeilt, letztendlich wurde jedoch ein Betrag von 300.000 Euro vereinbart, der mit möglichen Bonuszahlungen auf bis zu 400.000 Euro anwachsen könnte. Obwohl sich der Verein nicht vollständig von Kara überzeugt zeigt und ihm nur einen zwei Jahre laufenden Vertrag anbietet, ist man sich einig über seine Rapid-DNA und sein Engagement. Solche „Typen“ braucht Rapid, da Kara in der Offensive mit Arnautovic – sollte dieser Transfer zustande kommen – und Claudy Mbuyi um den Platz als Stürmer Nummer zwei konkurrieren wird.

Die Transfersituation bei Rapid zeigt, dass der Verein sowohl auf erfahrene Spieler als auch auf vielversprechende Talente setzt. Während das Engagement von Arnautovic große Aufmerksamkeit auf sich zieht, könnte die Verpflichtung von jungen Spielern wie Tessilimi und Eggestein langfristig die Tiefe und Qualität der Mannschaft erhöhen. Der Verein strebt nicht nur kurzfristigen Erfolg an, sondern möchte sich auch strategisch für die Zukunft positionieren. Auch wenn finanzielle Hürden bestehen, bleibt Rapid Wien ein erfahrener Akteur auf dem Transfermarkt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Rapid Wien.