Rasen auf A2-Baustelle: Verfassungsgerichtshof kippt Tempo-80-Strafe wegen fehlendem Endeschild

Verfassungsgerichtshof hebt Tempo-80-Regelung auf A2-Baustelle auf

Ein Autofahrer ist auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Mödling in einem Baustellenbereich mit 158 km/h gemessen worden, obwohl dort 80 km/h erlaubt waren. Die dafür verhängte Geldstrafe wurde nach einem Verfahren bis zum Verfassungsgerichtshof aufgehoben.

Die Bezirkshauptmannschaft hatte gegen den Lenker eine Strafe von 1.500 Euro ausgesprochen. Der Betroffene focht diese Entscheidung an, der Fall gelangte bis zum Verfassungsgerichtshof.

Tempo-80-Verordnung als rechtswidrig eingestuft

Der Verfassungsgerichtshof erklärte die Tempo-80-Regelung im konkreten Baustellenbereich der A2 für rechtswidrig. Begründet wurde dies damit, dass kein klares Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung festgelegt war.

In der Folge hob das Landesverwaltungsgericht die Strafe gegen den Autofahrer auf und stellte das Verfahren ein. Der Lenker musste in diesem Verfahren keine Geldstrafe zahlen.

Hinweise von Verkehrsjuristen zu Einsprüchen

ÖAMTC-Verkehrsjurist Nikolaus Authried rät davon ab, Strafen automatisch anzufechten, nur weil ein Ende-Schild der Temporegelung fehlt. Er weist darauf hin, dass mit einem Einspruch nicht automatisch das Verfahren gewonnen ist, auch wenn die Endbeschilderung fehlt.

Authried betont, dass alle Instanzen eine bestehende Verordnung grundsätzlich anwenden müssen, solange sie in Kraft ist. Laut Darstellung kann ein Mangel bei Veröffentlichung oder Kundmachung einer Verordnung am Ende nur vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben werden.

Kostenrisiko und Bedeutung von Tempolimits

Nach Einschätzung von Experten kann die Anfechtung von Strafen wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Kostenrisiko mit sich bringen. Authried erklärt, dass für eine Anfechtung juristische Beratung und Unterstützung nötig ist und Rechtsmittel formuliert werden müssen. Beim Verfassungsgerichtshof müsse man kostenmäßig in Vorleistung treten, zudem bestehe ein Kostenrisiko.

Authried rät dazu, Tempolimits grundsätzlich immer einzuhalten. Sie dienten der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer und der Sicherheit von Bauarbeitern vor Ort.

Regeln zur Aufhebung von Geschwindigkeitsbeschränkungen

Laut Authried muss die Geschwindigkeitsbeschränkung am Ende jeder Baustelle grundsätzlich aufgehoben werden. Als Ausnahme beschreibt er Arbeitsfahrten, bei denen die Geschwindigkeitsbeschränkungen direkt an den Arbeitsfahrzeugen angebracht sein dürfen.

In diesem Ausnahmefall gilt die Beschränkung nur für den Bereich, in dem gearbeitet wird. Ein klassischer Fall dafür sei, dass sich das Arbeitsfahrzeug laufend weiterbewegt.