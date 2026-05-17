Rasender Lenker in Wiener Baustelle: Mit 100 km/h droht Führerscheinverlust und Fahrzeugbeschlagnahmung

Autolenker mit über 100 km/h durch Baustelle in Wien-Leopoldstadt geblitzt

Ein Autolenker ist am Samstagabend in einem Baustellenbereich in Wien-Leopoldstadt mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Dem Mann drohen der Verlust des Führerscheins und die Beschlagnahmung seines Fahrzeugs.

Die Wiener Polizei berichtete am Sonntag über den Vorfall. Das Radargerät löste demnach am Samstag um 19.50 Uhr auf der Oberen Donaustraße vor der Friedensbrücke aus.

Deutlich überschrittene Höchstgeschwindigkeit

Im betroffenen Baustellenabschnitt beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit derzeit maximal 30 Kilometer pro Stunde. Das Radargerät erfasste eine Geschwindigkeit von 101 Kilometern pro Stunde.

Der Lenker war damit deutlich schneller unterwegs als erlaubt. In der Folge droht ihm der Entzug der Lenkberechtigung. Zudem ist eine Beschlagnahmung des Fahrzeugs möglich.

Rechtslage bei gravierenden Geschwindigkeitsübertretungen

Seit März 2024 kann in Österreich ein Fahrzeug abgenommen werden, wenn eine Geschwindigkeitsübertretung als „gravierend“ eingestuft wird. Nach der Straßenverkehrsordnung gilt dies im Ortsgebiet bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um mehr als 80 km/h, außerhalb des Ortsgebiets bei mehr als 90 km/h.

Wurde einem Lenker in den vergangenen vier Jahren wegen eines schwerwiegenden Straßenverkehrsdelikts die Lenkberechtigung entzogen, gelten niedrigere Schwellenwerte: In solchen Fällen reicht im Ortsgebiet eine Überschreitung von mehr als 60 km/h, außerhalb des Ortsgebiets von mehr als 70 km/h.

Der Verfassungsgerichtshof hat die Regelung zur Abnahme von Fahrzeugen bei gravierenden Geschwindigkeitsübertretungen als verfassungskonform beurteilt. Bis Ende 2025 sind in Österreich insgesamt 438 Fahrzeuge von Rasern vorläufig beschlagnahmt worden.