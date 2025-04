Rat vom Notar: Kostenfreie Erstgespräche bei Notaren in der Steiermark

Bis Ende April können sich Grazerinnen und Grazer in allen 82 Notariaten der Steiermark umfassend beraten lassen. GRAZ. Am Donnerstag, dem 27. März 2025, verwandelte sich der Grazer Hauptplatz in das größte Notariat der Steiermark. Bei optimalen Wetterbedingungen standen die Juristinnen und Juristen der Notariatskammer für Steiermark den Interessierten eine Stunde lang für kostenlose Erstgespräche zur Verfügung. In diesen Beratungen wurden grundlegende rechtliche Fragen geklärt und mögliche Immobilienobjekte, unterstützt durch einen Grundbuchauszug, detailliert geprüft. Zusätzlich erhielten die Teilnehmer wertvolle Informationen über die mit Immobiliengeschäften verbundenen Rechte und Pflichten. Der Kauf einer Immobilie stellt für viele Menschen die größte Investition ihres Lebens dar und kann weitreichende Folgen für die finanzielle Lage der gesamten Familie haben. In diesem Kontext ist es entscheidend, nicht nur das rechtliche Umfeld der Immobilie abzusichern, sondern auch die familiären Verhältnisse klar zu regeln. Notarinnen und Notare sind ideal darin, mögliche Lebensänderungen, wie Trennung, Arbeitsunfähigkeit oder den Tod eines Familienmitglieds, vorherzusehen und darauf basierende Vorsorgeregelungen zu erstellen. Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Eheverträge sind essenzielle rechtliche Instrumente, um die zukünftige Familie abzusichern und gesicherte Entscheidungen zu treffen. Siehe auch Nach Hanke und Wiederkehr: Maschek und Emmerling als Wiener Stadträte gewählt Die steirischen Notariate bieten eine ganzheitliche Betreuung, die sämtliche rechtlichen Schritte rund um Immobilienkäufe, Familienangelegenheiten und Unternehmensfragen abdeckt. Die Notare fungieren als „One-Stop-Shops“, die sowohl die Beratung vor dem Kauf als auch die Erstellung der Verträge und die Treuhandabwicklung übernehmen. Dies vereinfacht den Prozess für Käufer und Verkäufer erheblich und sorgt für Rechtssicherheit. Kostenlose Erstgespräche bis Ende April Die Möglichkeit der kostenlosen Erstgespräche war nicht nur während der Aktion am Grazer Hauptplatz gegeben, sondern bleibt bis Ende April in allen 82 Notariaten in der Steiermark verfügbar. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können einen Termin entweder über den Notariatsfinder auf notar.at oder direkt bei einem Notariat ihrer Wahl vereinbaren, um ihre rechtlichen Anliegen zu besprechen. Siehe auch Schockierende Nachricht: Ex-Talkmaster Hermes Phettberg mit 72 Jahren verstorben! Das könnte dich auch interessieren:

