AK-Erhebung zeigt Preisunterschiede bei Getränken in steirischer Gastronomie von bis zu 60 Prozent

Arbeiterkammer Steiermark erhebt Getränkepreise in der Gastronomie

Die Arbeiterkammer Steiermark hat eine Preiserhebung zu Getränken in der steirischen Gastronomie durchgeführt. Erfasst wurden 42 Lokale in der Grazer Innenstadt sowie Betriebe in steirischen Bezirken – insgesamt über 700 Einzeldaten.

Die Erhebung zeigt teils deutliche Preisunterschiede, sowohl zwischen einzelnen Lokalen als auch zwischen Graz und den Bezirken.

Preise im Überblick

Ein Cappuccino kostet in Graz zwischen 3,80 und 4,90 Euro, in den Bezirken zwischen 2,80 und 4,20 Euro. Für einen halben Liter Bier werden in Graz zwischen 4,80 und 6,50 Euro verlangt, in den Bezirken zwischen 4,30 und 5,50 Euro. Alkoholfreies Bier liegt in Graz zwischen 4,90 und 6,20 Euro, in den Bezirken zwischen 4,30 und 5,40 Euro.

Ein weißer Spritzer (0,25 Liter) kostet steiermarkweit zwischen 2,40 und 5,90 Euro. Ein Verlängerter liegt zwischen 2,80 und 4,50 Euro – eine Spanne von über 60 Prozent. Ein auf einen halben Liter verlängerter Fruchtsaft mit Leitungswasser kostet zwischen 2,80 und 5,50 Euro.

Graz teurer als die Bezirke

Das Preisgefälle zwischen der Landeshauptstadt und den übrigen steirischen Bezirken beträgt laut Erhebung rund acht Prozent, was über alle Produktkategorien hinweg etwa 30 Cent entspricht. Laut AK-Marktforschung sind die Getränkepreise insgesamt um knapp vier Prozent gestiegen.