CBD-Rauchwaren in Trafiken bleiben Ladenhüter – Experten sehen kaum medizinische Wirkung

CBD-Rauchwaren in österreichischen Trafiken: Nischenprodukt mit geringer Nachfrage

In Österreich dürfen seit knapp einem Jahr CBD-Rauchwaren ausschließlich in Trafiken verkauft werden. Für bestehende Hanf-Shops gilt eine Übergangsfrist. CBD-Rauchwaren sind legale, nicht berauschende Hanfblüten, deren THC-Gehalt unter 0,3 Prozent liegen muss. THC ist der wesentliche psychoaktive Wirkstoff der Cannabispflanze.

Legaler Hanf wurde damit unter das Tabakmonopol eingeordnet. Der Cannabis-Bundesverband wendet sich nach wie vor gegen diese Regelung.

Schwache Verkaufszahlen im Vergleich zu anderen Produkten

Erwin Kerschbaummayr, Linzer Trafikant und Obmann der Tabaktrafikanten, beschreibt den CBD-Markt als sehr klein. Die Verkäufe von CBD-Produkten seien im Vergleich zu Tabak oder Nikotinsäckchen schwach. Stärker gefragt bei den Kunden seien Nikotinbeutel und E-Zigaretten.

Ein Großhandelsbetrieb aus Hofkirchen an der Trattnach im Bezirk Grieskirchen hatte sich vor einem Jahr eine der ersten Lizenzen zur Belieferung der Trafiken gesichert. Aus Sicht dieses Unternehmens handelt es sich bei CBD-Rauchwaren um ein Nischenprodukt, vergleichbar mit Pfeifentabak.

Medizinische Wirkung erst bei hohen Dosierungen

Kurosch Yazdi-Zorn, Suchtmediziner am Kepler Universitätsklinikum, erklärt, dass die medizinische Wirkung von CBD erst bei sehr hohen Dosierungen von 400 bis 700 Milligramm eintritt. In solchen Mengen könne CBD als Medikament eingesetzt werden, etwa zur Behandlung bestimmter Formen der Epilepsie. Die niedrigen CBD-Dosierungen in Hanfölen oder anderen legal erhältlichen Produkten hätten in der Regel keine nachweisbare Wirkung oder allenfalls einen Placebo-Effekt.