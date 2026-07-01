Dermatologen fordern österreichweit einheitliches Hautkrebs-Screening ab 18 Jahren

Dermatologische Gesellschaft schlägt einheitliches Hautkrebs-Screening für Österreich vor

Die Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie hat am Mittwoch Vorschläge für ein einheitliches Screening-Programm zur Hautkrebs-Vorsorge vorgestellt. Bislang gibt es in Österreich keine einheitlichen Empfehlungen zur Früherkennung von Hautkrebs.

An der Ausarbeitung der Vorschläge war unter anderem Nina Häring beteiligt, Primaria der Abteilung Dermatologie und Venerologie im LKH Feldkirch.

Risikobasiertes Modell ab 18 Jahren

Das vorgeschlagene Konzept sieht einen risikobasierten Ansatz vor. Eine erste Basisuntersuchung soll ab dem 18. Lebensjahr stattfinden. Dabei werden individuelle Risikofaktoren bewertet: Hauttyp, Anzahl und Beschaffenheit der Muttermale sowie die familiäre Vorgeschichte. Wer keine besonderen Risikofaktoren aufweist, soll demnach erst im Alter zwischen 50 und 60 Jahren erneut zur Kontrolle. Bei erhöhtem Risiko wird ein Intervall von ein bis zwei Jahren empfohlen.

Die Basis-Vorsorgeuntersuchung kann ab 18 Jahren einmal jährlich beim Hausarzt durchgeführt werden. Ob und wann das vorgeschlagene Programm tatsächlich umgesetzt wird, ist derzeit nicht geklärt.

Erfahrungen aus Vorarlberg und Hinweise zu Apps

In Vorarlberg gab es bereits in den 1990er-Jahren einen Versuch eines Hautkrebs-Screening-Programms, an dem sich damals etwa fünf Prozent der Bevölkerung beteiligten. Studien haben festgestellt, dass ein Screening nach dem Gießkannenprinzip nicht zu einer Reduktion der Sterblichkeit führt. Im vergangenen Jahr wurden in Vorarlberg laut Österreichischer Gesundheitskasse rund 5.700 Hautkrebs-Kontrollen durchgeführt. Die dabei mit der ÖGK abgerechneten Kosten beliefen sich auf rund 140.000 Euro.

Nina Häring warnt zudem vor dem Einsatz von Diagnose-Apps zur Beurteilung von Muttermalen. Probleme seien dabei schlechte Belichtung und eine falsche Distanz zum fotografierten Objekt, wodurch keine standardisierten Aufnahmen entstünden.