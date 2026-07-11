Invasive Pflanzenarten verdrängen heimische Flora in der Steiermark – Rückgängigmachung unmöglich

Invasive Pflanzenarten in der Steiermark: Ausbreitung nicht mehr vollständig umkehrbar

In Österreich sind mehr als 1.600 eingeschleppte Pflanzenarten verzeichnet. Viele davon treten in großen Reinbeständen auf und verdrängen heimische Arten. Eine vollständige Beseitigung ist nach aktuellem Stand nicht mehr möglich.

Als Neophyten werden gebietsfremde Pflanzen bezeichnet, die in Regionen eingeführt wurden, in denen sie ursprünglich nicht heimisch sind. Einige dieser Arten sind mit gesundheitlichen Risiken verbunden.

Gesundheitsrisiken einzelner Arten

Der Riesenbärenklau kann bei Hautkontakt Verbrennungen mit Blasenbildung verursachen. Ragweed gilt als hoch allergen. Ragweed-Fundorte können über die Website ragweedfinder.at gemeldet werden.

Falsch entsorgte Gartenabfälle als Ausbreitungsweg

Falsch entsorgte Gartenabfälle im Wald tragen zur weiteren Verbreitung invasiver Pflanzenarten bei. Das Land Steiermark stellt eine Naturschutz-Hotline sowie eine Meldeplattform zur Verfügung.