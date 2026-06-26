Jeder Zweite für kürzere Sommerferien – Betreuungskosten belasten Familien

Sommerferien in Österreich: Umfrage zeigt gespaltene Meinungen zur Ferienlänge

Die Dauer der Sommerferien in Österreich ist erneut Gegenstand einer öffentlichen Debatte. Eine aktuelle Umfrage zeigt ein geteiltes Bild: Jede zweite befragte Person spricht sich für eine Verkürzung der neunwöchigen Ferien aus.

Im europäischen Vergleich liegt Österreich mit neun Wochen Sommerpause im oberen Mittelfeld. In Italien und Spanien dauert die Sommerpause bis zu 13 Wochen, während in Teilen der Schweiz und in Deutschland lediglich sechs Wochen Sommerferien vorgesehen sind.

Betreuungskosten belasten Familien

Die Umfrage zeigt, dass die langen Ferien für viele Familien mit organisatorischem und finanziellem Aufwand verbunden sind. Im Schnitt gibt eine Familie fast 500 Euro für die Ferienbetreuung aus. 42 Prozent der Befragten geben an, auf die Unterstützung der Großeltern zu hoffen. 45 Prozent wünschen sich mehr Unterstützung für berufstätige Eltern, etwa in Form kostenloser Sommerprogramme.

Stimmen aus der Bevölkerung

Josef Rechberger, Pensionist aus Feldkirchen an der Donau, spricht sich für eine Verkürzung der Sommerferien auf sechs Wochen aus. Sindy Grünwald, technische Zeichnerin ebenfalls aus Feldkirchen an der Donau, stammt aus Deutschland und kennt dort das Modell mit sechs Wochen Sommerferien aus eigener Erfahrung.