Kostbar Markt vermittelt 824 Tonnen Lebensmittelspenden an gemeinnützige Organisationen

Kostbar Markt: Online-Plattform vermittelt Lebensmittelspenden in Österreich

Seit Anfang 2026 ist der Kostbar Markt in einer Pilotphase aktiv – eine Online-Plattform, die Anbieter und Abnehmer von Lebensmittelspenden in Österreich zusammenbringt. Betreut wird sie vom Wiener Unternehmen Unverschwendet im Auftrag des Landwirtschafts- und Umweltministeriums.

Bislang wurden auf der Plattform mehr als 4.000 Tonnen Lebensmittel angeboten. Davon konnten bereits 824 Tonnen vermittelt werden, was nach Angaben der Betreiber rund 1,6 Millionen Mahlzeiten entspricht. Über 80 gemeinnützige Organisationen in Österreich wurden auf diesem Weg beliefert.

Lebensmittel aus Landwirtschaft und Produktion

Die vermittelten Lebensmittel stammen aus Landwirtschaft oder Produktion. Die Mengen variieren dabei erheblich: Die Spenden reichen von 4,5 Kilogramm Gemüse bis zu 18 Paletten voll Lebensmittel. Cornelia und Andreas Diesenreiter sind bei Unverschwendet tätig, das die Plattform operativ betreut.

Wiener Hilfswerk und SOMA-Markt

Das Wiener Hilfswerk betreibt den SOMA-Markt in der Neustiftgasse im siebten Bezirk. Geschäftsführer Simon Blatzer zufolge zählt das Hilfswerk aktuell rund 7.000 Kundinnen und Kunden – eine Zahl, die sich in den vergangenen Jahren verdoppelt hat. Gleichzeitig hat sich die Menge an Lebensmittelspenden, die gemeinnützige Einrichtungen erreichen, deutlich verringert. Als Hintergrund wird genannt, dass der Handel seine Warenplanung und den Umgang mit Überschüssen optimiert hat.