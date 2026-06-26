Kühlwesten und klimatisierte Räume gegen Hitze in Pflegeeinrichtungen

Hitzeschutz in Pflegeeinrichtungen: Kühlwesten und klimatisierte Räume

In niederösterreichischen Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie Spitälern kommen verschiedene Maßnahmen zum Einsatz, um Bewohnerinnen, Bewohner und Personal vor Hitze zu schützen. Die Ansätze reichen von baulichen Vorkehrungen bis hin zu neuen technischen Hilfsmitteln.

Pilotprojekt mit Kühlwesten in Amstetten

Im Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten werden derzeit 40 Kühlwesten im Rahmen eines EU-geförderten Pilotprojekts getestet. Die Westen sind auf 21 Grad gekühlt und bleiben laut Pflegeassistentin Roberta Fasching fast zwei Stunden kühl. Die Einrichtung beschäftigt 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 150 Bewohnerinnen und Bewohner, darunter die 97-jährige Cäcilia Humpl.

Ergänzend dazu werden im Rahmen des Hitzeschutzprogramms Aufenthaltsräume und Physiotherapieräume klimatisiert. Morgens wird kräftig durchgelüftet, anschließend werden Vorhänge geschlossen und Ventilatoren eingesetzt. Aktivitäten wie Singen, Basteln oder die Heilige Messe werden in die kühleren Morgenstunden verlegt.

Maßnahmen in Landeskliniken und Pflegezentren

In Niederösterreich sind Landeskliniken sowie Pflege- und Betreuungszentren unter dem Dach der Landesgesundheitsagentur (LGA) gebündelt. Operationssäle, Räumlichkeiten zur Medikamentenlagerung und Verabschiedungsräume sind aus rechtlichen, medizinischen oder sicherheitstechnischen Gründen klimatisiert. Darüber hinaus werden Raumluftkühlungen, Fußboden- und Deckenkühlungen sowie Lüftungsanlagen eingesetzt. UV-Schutzfolien auf Fensterflächen und Außenbeschattungen sollen die Wärmeentwicklung zusätzlich reduzieren. Klimageräte kommen in Aufenthaltsräumen, Ambulanzen und Wartebereichen zum Einsatz.

Mobile Pflege im Bezirk Hollabrunn

Auch in der mobilen Pflege werden Hitzeschutzmaßnahmen umgesetzt. Andrea Hochgerner, Gesundheits- und Krankenpflegerin beim Hilfswerk NÖ im Bezirk Hollabrunn, setzt dabei auf kühle Umschläge, Fußbäder mit ätherischen Ölen, Ventilatoren und Hydrolate.