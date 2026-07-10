ÖGB startet Programm zur psychischen Gesundheit mit Fokus auf Männer

ÖGB-Programm zur psychischen Gesundheit richtet sich besonders an Männer

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) betreibt das Programm „Chancen Nutzen Büro“, das österreichweit kostenlose Beratungen, Workshops und Coachings in Betrieben anbietet. Ziel ist es, Warnsignale für psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen. Das Programm richtet sich besonders an Männer.

Manuela Scheffel, stellvertretende Leiterin des Programms, verweist auf Zahlen aus dem Jahr 2024: Demnach gab es in Österreich 1.219 Suizidopfer, 80 Prozent davon waren Männer.

Netzwerk aus Betriebsräten, Ärzten und Personalverantwortlichen

Das Chancen Nutzen Büro arbeitet mit einem Netzwerk aus Betriebsräten, Ärzten und Personalverantwortlichen zusammen. Das Team wird regelmäßig in Betriebe eingeladen, um Workshops zu Stress und Burnout durchzuführen. Ergänzend stehen Einzelcoachings zur Verfügung. Alle Angebote sind sowohl für Betroffene als auch für Betriebe kostenlos.

Ehemaliger Techniker nutzte das Angebot

Werner Müller arbeitete 29 Jahre als Automatisierungstechniker, bevor er ein Burnout erlitt. Er nahm eine kostenlose Beratung über das Chancen Nutzen Büro in Anspruch. Heute ist er als Kunsttherapeut tätig.