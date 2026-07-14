Rekord bei Schuldnerberatung Kärnten: 580 Erstkontakte im Jahr 2026

Schuldnerberatung Kärnten verzeichnet Rekord bei Erstkontakten

580 Menschen haben sich im Jahr 2026 erstmals an die Schuldnerberatung Kärnten gewandt. Damit wurde ein neuer Höchstwert bei den Erstkontakten erreicht.

Die Schuldnerberatung Kärnten ist mit zwei Büros in Klagenfurt und Villach sowie in Bezirkshauptmannschaften vertreten. Neben regulären Terminen werden auch Abendberatungen angeboten. Als häufigsten Grund, den Klientinnen und Klienten für ihre Zahlungsunfähigkeit nennen, gilt seit Jahren Arbeitslosigkeit.

Schuldenregulierungsverfahren leicht rückläufig

Während die Zahl der Erstkontakte einen Rekordwert erreichte, ist die Zahl der Schuldenregulierungsverfahren leicht zurückgegangen. Die Verfahrenskosten bei Privatkonkursen liegen zwischen 540 und 600 Euro.

Das Beratungsangebot umfasst neben Budgetberatungen und Ist-Analysen auch einen Finanzpass speziell für Pensionisten. Geschäftsführer Andreas Pregl empfiehlt, Kindern etwa ab der vierten Volksschulklasse Taschengeld in bar auszuhändigen.

Finanzbildung ab dem Kindergarten

Seit 2023 setzt die Schuldnerberatung Kärnten ein Konzept zur finanziellen Grundbildung um, das unter dem Begriff Taschengeldführerschein bekannt ist. Das Angebot richtet sich an Kinder vom Kindergarten bis zur Mittelschule beziehungsweise zum Gymnasium. Kärnten ist das einzige österreichische Bundesland, das dieses Konzept in Kindergärten und Volksschulen umsetzt.