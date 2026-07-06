Uni Graz sucht Schwangere und Neugeborene für Studie zur Körperentwicklung im ersten Lebensjahr

Universität Graz sucht Teilnehmende für Studie zur Körperentwicklung von Babys

Das Institut für Bewegungswissenschaften, Sport und Gesundheit der Universität Graz führt eine Studie zur Gesundheit von Säuglingen durch. Gesucht werden Schwangere sowie Babys bis zur vierten Lebenswoche.

Das Forschungsprojekt trägt den Namen „Kleine Körper – Große Fragen“ und wird von Marco Höfler koordiniert. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum sich die Körperzusammensetzung von Babys unterschiedlich schnell entwickelt. Beobachtungen zeigen, dass manche Kinder innerhalb weniger Wochen deutlich an Fettmasse zulegen, während sich bei anderen im selben Zeitraum kaum Veränderungen zeigen.

Mehrere Messmethoden im Einsatz

Die teilnehmenden Babys werden fünfmal innerhalb ihres ersten Lebensjahres untersucht. Zur Bestimmung der Körperzusammensetzung kommt ein Analysegerät an der FH Joanneum zum Einsatz. Ergänzend wird eine für Säuglinge angepasste Ultraschallmethode angewendet.

Darüber hinaus erfasst ein an der Universität Graz konzipierter Umweltsensor Licht, Geräuschpegel und Luftqualität im häuslichen Umfeld der Kinder. Die Babys tragen zudem Windeln mit einem integrierten Bewegungssensor, der Schlafposition und -bewegungen aufzeichnet.

Internationale Kooperationen

Die Studie ist in ein internationales Forschungsnetzwerk eingebettet. Es bestehen Kooperationen mit Forschungseinrichtungen in Finnland, Großbritannien und Österreich.