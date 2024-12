Rathausplatz: Wiener Christkindlmarkt zieht 2,8 Millionen Besucher an

In diesem Jahr wurden am Wiener Christkindlmarkt 2,8 Millionen Besucherinnen und Besucher gezählt. Die Silvester-Feierlichkeiten am Rathausplatz stehen bevor, und der Eistraum ist ebenfalls weiterhin geöffnet.



WIEN. Weihnachten ist nun vorbei, was bedeutet, dass auch die Weihnachtsmärkte ihre Pforten geschlossen haben. Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz hatte am Donnerstag, dem 26. Dezember, zum letzten Mal geöffnet.

Nach einer Laufzeit von sechs Wochen kann man eine positive Bilanz ziehen: Rund 2,8 Millionen Besucherinnen und Besucher fanden in diesem Jahr den Weg zu dem meistbesuchten Adventmarkt, obwohl er in diesem Jahr fast eine Woche kürzer geöffnet war als im Vorjahr. Während des 42. Internationalen Adventsingens waren an vier Adventwochenenden fast 20.000 Besucherinnen und Besucher im Rathaus anwesend.

Eistraum bleibt geöffnet

Allerdings ist noch nicht alles vorbei. Während die Markthütten abgebaut werden, bleibt der Eistraum am Christkindlmarkt bis einschließlich Montag, dem 6. Januar 2025, geöffnet. Abgesehen vom 31. Dezember hat man täglich von 10 bis 22 Uhr die Möglichkeit, vorbeizuschauen.

Am Rathausplatz geht es mit den Feierlichkeiten direkt weiter. Der Abbau der Hütten schafft Platz für die größte Bühne des Wiener Silvesterpfades, auf der unter anderem Ankathie Koi und Max Mutzke auftreten werden.

Auch das Bummeln über die Märkte in Wien ist noch nicht zu Ende. Einige Silvestermärkte, auf denen man Glücksbringer erwerben kann, haben geöffnet. MeinBezirk hat darüber einen Überblick erstellt:

Wiener Silvestermärkte 2024 im Überblick

Das könnte dich auch interessieren:



Das erwartet dich beim Wiener Silvesterpfad 2024

Wo du in Wien deinen Christbaum entsorgen kannst