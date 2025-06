Raus aus Gas Mobil: Energiewende für unsere Nachbarschaft

„Raus aus Gas mobil“ macht Halt in Mariahilf

Im Rahmen eines umfassenden Umwelt- und Klimaschutzprogramms tourt das Projekt „Raus aus Gas mobil“ ab Juni 2025 durch den Bezirk Mariahilf und bietet wertvolle Informationen zum Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme. Die Auftaktveranstaltung findet am 26. Juni 2025 auf dem Johanna-Dohnal-Platz statt.

Seit Mai 2025 betreibt die Initiative „Raus aus Gas lokal“ eine Anlaufstelle in der Amerlingstraße 11, wo Bürgerinnen und Bürger über nachhaltige Heizlösungen informiert werden. In Zeiten des Klimawandels und steigender Energiekosten wird der Wechsel zu umweltfreundlicheren Heizmethoden immer wichtiger. Gasheizungen tragen erheblich zu den CO 2 -Emissionen bei, und der Umstieg auf erneuerbare Energien ist ein entscheidender Schritt in Richtung Klimaneutralität.

„Raus aus Gas mobil“ ist ein Projekt der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), das darauf abzielt, die Bürger aktiv zu informieren und ihnen Unterstützung beim Wechsel zu klimafreundlichen Heizsystemen anzubieten. Die mobile Beratung wird nicht nur im Bezirk Mariahilf, sondern auch in anderen Teilen Wiens stattfinden und bietet individuelle Beratungsgespräche sowie Informationsmaterial zu verschiedenen Heizlösungen an.

Warum der Umstieg wichtig ist

Der Einsatz fossiler Brennstoffe wie Erdgas führt zu einer erheblichen Belastung der Umwelt. Laut Angaben des österreichischen Ministeriums für Klimaschutz sind Gebäude in Österreich für etwa 30% der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der Wechsel zu erneuerbaren Energien kann diese Zahlen drastisch senken und dabei helfen, die Klimaziele der Stadt Wien zu erreichen, die bis 2040 ein klimaneutrales Wien anstrebt.

Was wird angeboten?

Während der Tour werden Fachleute vor Ort den Bürgern die Vorteile von klimafreundlichen Heizsystemen näherbringen, darunter:

Wärmepumpen : Energieeffiziente Heizsysteme, die die Umgebungstemperatur nutzen.

: Energieeffiziente Heizsysteme, die die Umgebungstemperatur nutzen. Solarthermie : Nutzung von Sonnenenergie zur Heizungsunterstützung.

: Nutzung von Sonnenenergie zur Heizungsunterstützung. Blockheizkraftwerke: Dezentrale Systeme, die Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen.

Zusätzlich werden Informationen zu staatlichen Förderungen, lokalen Handwerksbetrieben und individuell abgestimmten Beratungsgesprächen bereitgestellt. Besucher haben die Gelegenheit, direkt mit Experten zu sprechen und maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.

Fazit

Die Initiative „Raus aus Gas mobil“ ist ein Schritt in die richtige Richtung, um Wien nachhaltiger zu gestalten. Der Umstieg auf klimafreundliche Heizlösungen ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Geldbörse der Haushalte. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mehr über die Zukunft des Heizens zu erfahren und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten!





