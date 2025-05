„Rave Up Records“: Der Dreh- und Angelpunkt für Vinyl und Musik in Mariahilf

Seit 38 Jahren ist „Rave Up Records“ ein zentraler Anlaufpunkt für alle Musikliebhaber in Mariahilf. Seit 2018 führt Reiner Reutner das kultige Schallplattengeschäft, das eine beeindruckende Auswahl an zahlreichen Musikgenres – abgesehen von Klassik und Schlager – bietet.



WIEN/MARIAHILF. Reiner Reutner betreibt das Geschäft „Rave Up Records“ in der Hofmühlgasse 1, wo er ein umfangreiches Sortiment an Schallplatten und CDs sowie ausgewählte Merchandise-Artikel von Künstlerinnen und Künstlern anbietet.

„Rave Up Records“ wurde 1987 von dem musikbegeisterten Ehepaar Doris und Werner Schartmüller gegründet. Doris, eine erfahrene Plattenverkäuferin, und Werner, ein leidenschaftlicher Plattensammler, waren gezwungen, ihre umfangreiche Kollektion zu präsentieren, nachdem die Platzverhältnisse in ihrer Wohnung nicht mehr ausreichten. Daher eröffneten sie ihr eigenes Geschäft.

Der Standort in Mariahilf wurde sorgfältig gewählt: Der nahegelegene Flohmarkt am Naschmarkt zog zahlreiche Musikliebhaber an. 2018, als das Ehepaar Schartmüller in den Ruhestand ging, übernahm Reiner Reutner das Geschäft und führt es bis heute mit Hingabe. „Schon als Kind habe ich Platten gesammelt und habe davon geträumt, Radio-DJ zu werden. Musik war immer mein Leben“, erzählt er enthusiastisch. Heute kombiniert der Musikliebhaber seine Leidenschaft mit seinem Beruf.

Von Soul bis Indie

Das Geschäft bietet heute ein vielfältiges Angebot an Schallplatten: von Rock über Soul, Jazz, Funk, Punk, Indie und Trip-Hop bis hin zu Drum’n’Bass. „Volksmusik und klassische Musik findet man jedoch eher selten in unserem Sortiment“, scherzt Reutner.

Zusätzlich zu Schallplatten werden CDs, Bücher, T-Shirts und einige DVDs angeboten. „Wir fokussieren uns auf Platten, die abseits des Mainstreams sind, viele importieren wir direkt aus dem Ausland“, erklärt Reutner. Die exakte Zahl der im Geschäft vorhandenen Platten lässt sich zwar nicht benennen, doch es dürften zehntausende Produkte sein.

U-Bahn-Bau als Chance

„Rave Up Records“ ist nicht nur ein Ort für den Musikverkauf, sondern ein sozialer Treffpunkt für die Gemeinschaft. „Es geht hier um Kultur, Austausch und Wissensweitergabe“, hebt Reutner hervor. Regelmäßig veranstaltet der Laden Lesungen, Signierstunden und kleine Konzerte mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern.

Aktuell wird die Umgebung des Ladens vom U-Bahn-Bau geprägt – ein Großprojekt, das den ganzen Bezirk betrifft. Dennoch bleibt Reutner optimistisch: „Ich freue mich auf die Fertigstellung. Besonders hoffe ich, dass die Straße vor dem Geschäft nicht wieder für den Autoverkehr geöffnet wird. Eine dauerhafte Verkehrsberuhigung wäre für uns ein echter Gewinn. So könnten wir vielleicht draußen einen Schanigarten und eine Bühne für Konzerte aufstellen.“

Bis es soweit ist, erwartet die Besucher eine herzliche Atmosphäre, in der gestöbert, beraten und Musik genossen wird. Reutner bringt es auf den Punkt: „Ich öffne die Tür, lege gute Musik auf und freue mich, wenn die Leute fröhlicher gehen, als sie gekommen sind.“ Das Geschäft „Rave Up Records“, Hofmühlgasse 1, hat Montag bis Freitag von 10 bis 18:30 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.rave-up.at

Das könnte dich auch interessieren:

Vinyl-Schallplatten erleben eine Renaissance

Bezirksfestival „Kunst mit 6“ startet bald

Droht dem Kaufhaus Lamarr schon bald der Abriss?