Reaktion auf Rückgang der Aufträge: AVL List reduziert in Graz etwa 350 Arbeitsplätze

Der steirische Technologiekonzern AVL List reduziert seine Belegschaft, was weitreichende Auswirkungen auf den Standort Graz hat: Rund 350 Stellen sollen abgebaut werden. Diese Entscheidung wurde während einer Informationsveranstaltung am Montag den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgeteilt. Laut Unternehmensvertretern ist diese „Kapazitätsanpassung“ eine Reaktion auf die sich verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

STEIERMARK/GRAZ. In Anbetracht der aktuellen Herausforderungen in der Automobil- und Mobilitätsbranche sieht sich das Technologieunternehmen AVL List GmbH gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Mit dem Abbau von etwa 350 Stellen, was ca. acht Prozent der lokalen Belegschaft entspricht, reagiert das Unternehmen auf tiefgreifende Veränderungen, die durch wirtschaftliche Schwankungen in zentralen Märkten, signifikant steigende Kosten und zunehmenden internationalen Wettbewerbsdruck verursacht werden. Diese Trends sind nicht neu; laut Branchenanalysen steht die Automobilindustrie weltweit vor einem tiefgreifenden Wandel, zum Beispiel durch die Vorwegnahme der Elektromobilität und der Digitalisierung in der Mobilität.

Rückgang im Auftrags- und Projektvolumen

Trotz anhaltender Investitionen in innovative Technologien und der Umsetzung umfassender interner Effizienzmaßnahmen kann der Rückgang im Projekt- und Auftragsvolumen nicht vollständig aufgefangen werden. „Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht“, so Helmut List, CEO und Chairman der AVL, über die geplante Maßnahme. In Anbetracht der derzeitigen Marktbedingungen ist der Rückgang des Auftragsvolumens eine weit verbreitete Herausforderung, die Unternehmen dazu zwingt, ihre Strategien anzupassen.

„Wir sind uns der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden sehr bewusst. Gleichzeitig müssen wir jetzt die Weichen stellen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von AVL langfristig abzusichern und unsere Position als globaler Technologievorreiter zu festigen.“

Helmut List, CEO und Chairman der AVL

Altersteilzeit und umfassender Sozialplan

Der geplante Stellenabbau, von dem die AVL spricht, wurde in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung entwickelt. Um die Auswirkungen der Stellenreduktion abzumildern, werden neben natürlicher Fluktuation auch Modelle zur Altersteilzeit eingesetzt. AVL bietet betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern individuelle Unterstützungsangebote sowie einen umfassenden Sozialplan an. Besonders betroffen sind die Bereiche Engineering sowie die Mitarbeitenden im Bereich Verbrennungsmotor, wie aus Unternehmenskreisen verlautet.

Das langfristige Ziel ist es, eine stabile Beschäftigung am Standort Graz und den anderen internationalen Standorten zu gewährleisten und gleichzeitig den Beitrag des Unternehmens zur Mobilitäts- und Energiewende zu verstärken. AVL signalisiert zuversichtlich, dass man gezielt in wachstumsrelevante Technologien weiterhin investieren möchte.

